Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль укреплялся до старта основной сессии, сокращая потери четверга. В то же время вчера вечером мировые рынки и нефтяные цены продемонстрировали активный рост, но это не предотвратило ослабление российской валюты.

Позитивом выступило снижение доходностей гособлигаций США, произошедшее на фоне неожиданного решения ОПЕК+ постепенно увеличивать добычу нефти с мая. Это уменьшило инфляционные риски, обусловленные относительно высокими ценами на сырье. Вместе с сильными данным по индексу деловой активности в производственном секторе США вызвало всплеск оптимизма.

Однако рублевые активы вчера проявили откровенную слабость, и сегодня после открытия основных торгов рубль возобновил снижение, хотя внешняя ситуация в целом оставалась благоприятной. В пятницу большинство ключевых площадок закрыто на праздничный выходной, поэтому торговая активность, как у нас, так и на мировых рынках, остается пониженной.

Развивающиеся валюты поначалу умеренно укреплялись, но на старте основной российской сессии сдали позиции из-за восходящего движения доллара, которое, правда, не получило продолжения. Большинство представителей сектора сумело остаться на положительной территории.

Российский долговой рынок предпринимает очередную попытку возобновления роста. Индекс гособлигаций RGBI на открытии традиционно продемонстрировал восходящий импульс, который затем стал корректировать.

Нефть в итоге позитивно оценила неожиданное решение ОПЕК+

После резких разнонаправленных движений, вызванных сообщениями информированных источников о ходе встречи ОПЕК+, в четверг вечером нефтяные цены устремились вверх, закрывшись недалеко от новых дневных вершин. Brent в итоге прибавила 2,6%, завершив неделю около отметки $64,7. Сегодня торги на ключевых нефтяных площадках не проводятся.

Первой реакцией нефтяных цен на неожиданное решение ОПЕК+ начать с мая умеренное увеличение добычи стало мощное нисходящее движение, но его быстро выкупили. Комментарии экспертов о том, что вызванное быстрым восстановлением экономики повышение спроса все равно будет опережать увеличение предложения, вселило оптимизм в участников рынка нефти.

Доллар консолидируется после вчерашней просадки

Вчера вечером американская валюта ускорила снижение, закрывшись около нового минимума сессии. Сегодня доллара (DXY) консолидируется вокруг нулевой отметки, торгуясь сейчас в небольшом плюсе немного ниже уровня 93 п.

Давление на доллар оказали вчерашние данные по количеству обращений за пособием по безработице в США, превысившее прогноз. Вместе с ослаблением угрозы всплеска инфляции на фоне решения ОПЕК+, ограничивающего рост цен на нефть, все это выступило фактором ослабления американской валюты.

Сегодня инвесторы будут оценивать статистику по рынку труда США, публикуемую в 15:30 МСК. Более сильные данные способны вернуть доллар к восходящей динамике, так как увеличат опасения по поводу более раннего начала ужесточения монетарной политики ФРС.

Европейская валюта вчера продемонстрировала хороший рост, завершив торги около новой дневной вершины. В пятницу пара EUR/USD в основном консолидируется, несколько раз символически обновив максимум сессии, после чего откатывалась. Сейчас пара несет небольшие потери около отметки 1,177.

Техническая картина

Пара USD/RUB вчера немного не дошла до области сопротивления 76,5–76,7, откатившись в рамках коррекции. Сегодня наблюдаются попытки возобновить устойчивый рост. В случае преодоления этой области мы с большой вероятностью увидим попытку закрепления над уровнем 77 руб.



