Рубль немного укреплялся, но готовится понести потери за неделю. Прошлую пятидневку пара USD-RUB закрыла на уровне 75,66, а EUR-RUB на уровне 89,24. В первой половине недели динамика рубля была более позитивной на фоне завершения налоговых платежей и сильных аукционов ОФЗ. Однако весьма быстро все достижения были перечёркнуты усилением внешнеполитических рисков. Пресса предложила сразу несколько тем для возможной реакции Вашингтона: от концентрации вооружённых сил РФ на Юго-Западе до провокаций в районе строительства «Северного потока-2». Кроме того, отметим рост инфляции с начала года до 2,2% по сравнению с 1,3% в прошлом году. Динамика цен в марте пока не позволяет уверенно говорить о том, что пик инфляции миновал. Соответственно, рынок способен заложить более радикальные ожидания повышения ставки ЦБ РФ, а значит и потенциальный рост доходности ОФЗ. После того, как ожидания эти стабилизируются и доходности достигнут пика, можно ожидать возвращения нерезидентов на рынок российского долга, но до этого момента интерес внешних игроков будет незначительным. 