Доллар перешёл в восходящий тренд
Американская валюта перешла к устойчивому росту, несмотря масштабную денежно-кредитную поддержку со стороны ФРС и новые планы администрации Байдена нарастить госрасходы. Укреплению доллара помог рост процентных ставок, сделавший трэжерис США более привлекательными относительно государственных облигаций других стран.
И хотя в последние несколько дней индекс доллара DXY отступил от локального максимума, уровень поддержки находится около 92,3 пункта. Техническая картина предполагает дальнейший рост доллара против корзины валют шести развитых экономик.
Растущий доллар в комбинации с повышающимися доходностями трэжерис ударил и по драгоценным металлам: золото, которое раньше стояло на уровне 1870 и 1780 долл. за унцию, теперь нашло уровень поддержки на 1700 долл. После почти непрерывного роста в течение 12 месяцев ушёл в боковой тренд и весь индекс сырьевых товаров Блумберг.
Ниже на графике видно, что по опыту последних нескольких лет, дорожающий доллар приводил к опережающей доходности американских акций относительно мировых (индекс MSCI ACWI). Речь идёт именно об относительном динамике, так как резкий рост американской валюты вызывал волатильность на рынках и становился причиной просадки индексов в абсолютном выражении.
С европейскими акциями не всё так просто: индекс STOXX 50, хоть и является частью «глобального рынка», в последние полгода стал исключением: чем выше поднимался доллар, тем больше STOXX 50 опережал американский индекс широкого рынка. Помогает и структура европейского индекса: там значительно больше проциклических секторов, чем в S&P 500, поэтому STOXX 50 выигрывает от «открытия» экономики, несмотря на продляемые в странах блока локдауны.
В рамках индекса S&P 500 растущий доллар может негативно повлиять на сектора, основная выручка которых происходит из-за рубежа — это IT (57%) и сырьевые компании (55%), по данным Factset. В то же время на бумаги коммунальных компаний и фонды недвижимости укрепление национальной валюты оказывает минимальное влияние. При этом важно, чтобы DXY не показывал резких движений, само по себе удорожание американской валюты к краху индексов не приведёт.
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