На минувшей неделе российские фондовые индексы закрылись ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 1,96%, до 3558,22 пунктов, индекс РТС — на 1,16%, до 1466,71 пунктов. Внешний фон на рынках создавали новые локдауны в ЕС, открытие Суэцкого канала, дефолт хедж-фонда Archegos Capital, оптимистичные итоги заседания ОПЕК+, а также динамика доллара США и цен на нефть.

В понедельник нефть отреагировала снижением на разблокировку транспортного сообщения в Суэцком канале. Буксиры сняли с мели контейнеровоз Ever Given, который за несколько дней образовал длинную пробку из судов. Падение нефти на этом фоне было незначительным. Покупатели по-прежнему были заметнее на слухах о том, что на встрече ОПЕК+ продлят сокращение добычи нефти до мая-июня.

В первой половине недели инвесторы уходили от риска из-за повышения доходности десятилетних казначейских облигаций США. Ее повышению способствовали ожидания быстрого восстановления экономики США благодаря новым бюджетным стимулам и успешной вакцинации. Ралли доллара оказало давление на нефтяной рынок.

Российский фондовый рынок легко пережил временное падение цен на нефть и ослабление рубля на фоне повышения индекса S&P500 на 1,14%, до 4019,87. Фондовые индексы начали неделю с роста и закрыли ее в плюсе.

Худший день для нефтяного рынка был 31 марта из-за введенного 28-го дневного карантина во Франции. Новые локдауны во Франции и Германии омрачили перспективы восстановления европейской экономики, снизили оптимистичный настрой инвесторов и других участников рынка.

Страны, участвовавшие в сделке ОПЕК+, договорились о постепенном увеличении добычи нефти. Инвесторы спокойно отреагировали на решение ОПЕК+, так как посчитали, что постепенное увеличение добычи указывает на уверенность нефтяных держав в восстановлении мирового спроса на энергоносители во II квартале текущего года.

Давление на долларовый индекс РТС оказало ослабление рубля. Рубль находился под давлением на фоне усиления геополитических и санкционных рисков. За неделю пара доллар/рубль повысилась на 1,19% до 76,55 руб.

Индекс Мосбиржи

По итогам недельных торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,96%, до 3489,83 пунктов.

Ожидания быстрого восстановления экономики США благодаря новым бюджетным стимулам и успешной вакцинации стимулируют рост американских акций и индексов. Индекс S&P500 обновил исторический максимум, пробив психологический уровень 4000. Растёт американский рынок, растет и российский.

С точки зрения технического анализа сегодня складывается очень благоприятная для нефтяного рынка. Покупателям ничего не мешает поднять цену до отметки 67 долларов за баррель Brent. При дальнейшем восстановлении цен на нефть и роста S&P500 по индексу Мосбиржи можно ожидать обновление максимума 3602,18 (16 марта 2021) до отметки 3625 пунктов.

Индекс РТС

По итогам недельных торгов индекс РТС вырос на 1,16%, до 1466,71 пунктов. Повышение индекса было сдержанным из-за ослабления рубля и слабого роста цен на нефть. Рубль попал под давление из-за усиления геополитических и санкционных рисков, а также падения индекса RGBI. Плюс негатива добавил уход из рисковых активов перед пасхальными праздниками в США и Европе.

Готовящиеся санкции против России несут в себе риски для рубля. За много лет он адаптировался к ним, но участники рынка опасаются введения санкций против ОФЗ. В связи с этим они часть средств перевели в иностранные валюты.

По индексу РТС картина хуже, чем по индексу Мосбиржи. Если рубль с открытия недели вернется к уровню 75,50 руб., то значит для него не все так плохо, как ожидают многие аналитики и инвесторы. Укрепление рубля с повышением цен на нефть придаст индексу РТС ускорение до 1526 пунктов.

Доллар/рубль

По итогам недельных торгов рубль ослабился к доллару США на 2,08%, до 76,55 руб. Рубль попал под давление из-за усиления геополитических и санкционных рисков, падения индекса RGBI, а также "тонкого" рынка на форекс в связи с пасхальными праздниками.

Пара доллар/рубль находится на ключевом сопротивлении 76,55 руб. С открытия торгов в понедельник за него будет вестись борьба. Если продавцы защитят его, то стоит ожидать возвращения курса доллара к уровню 75 рублей. По оценкам ИАЦ "Альпари", если покупатели закрепятся выше уровня 77 руб., тогда рублю придется готовиться к ослаблению до 78 руб.

Евро/рубль

По итогам недельных торгов рубль ослабился к евро на 1,16%, до 89,95 руб.

Со 2 ноября с отметки 94,14 руб. сформировался нисходящий канал. Пока курс евро не закрепится выше отметки 90 руб., продавцы будут контролировать рынок на фоне проблем в Европе. На следующей неделе ожидается снижение пары евро/рубль до уровня 88,30 руб.

Резюме:

На неделе с 5 по 9 апреля на российские активы продолжат оказывать влияние динамика цен на нефть, доллара США и индекса RGBI. По индексу РТС ожидается рост до 1526 пунктов, индексу Мосбиржи — до 3625 пунктов.

Неоднозначная ситуация наблюдается с парой доллар/рубль, так как цена находится на ключевом сопротивлении 76,55 руб. Если продавцы защитят его, то стоит ожидать возвращение курса доллара к уровню 75 рублей. По паре евро/рубль ожидается снижение до уровня 88,30 руб.

От движения пары доллар/рубль будет зависеть направление индекса РТС. Ослабление рубля не даст ему восстановиться до 1526 пунктов.

Из макрособытий на новую неделю стоит выделить: