Фондовые рынки в пятницу в Америке и Европе были закрыты перед Пасхой, однако департамент труда США выпустило данные по занятости. Министерство труда США сообщило в пятницу, что количество рабочих мест в стране в марте увеличилось на 916 тыс., что стало рекордно высоким показателем за последние семь месяцев. Уровень безработицы сократился до 6%.

Доходность 10-летних казначейский облигаций США выросла на 3,5 базисных пункта до 1,7143%, однако она остаётся ниже 14-месячного максимума 1,776%, достигнутого во вторник. Доходность выросла из-за положительной экономической перспективы, чем помогло представление плана президента Байдена по расходам на инфраструктуру объёмом 2,3 трлн. долларов, и ускорение распространения вакцин от COVID-19.

Предстоящая неделя ожидается будет относительно спокойной на события.

В среду глава ФРС Джером Пауэлл совместно с директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала примут участие в виртуальном семинаре, посвященном глобальной экономике.

В четверг в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике.

В пятницу в Британии выйдет квартальный бюллетень Банка Англии.

Во вторник еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за апрель и заявит об изменении уровня безработицы за февраль. В среду в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за март в еврозоне. В четверг Германия сообщит об изменении заказов в промышленности за февраль, а еврозона выпустит индекс цен производителей за февраль. В пятницу Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за март, а Германия и Франция заявят об изменении объема промышленного производства за февраль.

В США стоит отметить публикацию индекса PMI для сферы услуг за март в понедельник. В четверг США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США опубликуют индекс цен производителей за март и заявят об изменении товарных запасах на складах оптовой торговли за февраль.