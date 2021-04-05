В пятницу российский рынок акций торговался без западных ориентиров, но сумел прибавить почти 0,9% по Индексу Мосбиржи, тем самым отыграв все потери четверга. Сегодня с утра американские фьючерсы подрастают в пределах полупроцента, что сулит позитивное открытие нашего рынка.

Американские фьючерсы отыгрывают очень хорошую статистику по рынку труда. Но не исключено, что через какое-то время она будет трактоваться как увеличение вероятности, что ФРС США начнет ужесточать денежно-кредитную политику ранее ожидаемых сроков из-за быстрого восстановления экономики.

В лидерах роста в пятницу были обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Рост идет без всяких информационных поводов, что ранее происходило неоднократно. Поэтому никаких прогнозов относительно дальнейшей динамики «Сургута» делать невозможно.

На этой неделе ждем отчетности Сбербанка за март. Все говорит о том, что она будет сильной. Поэтому не исключено, что в преддверии данного события спекулянты попробуют разогнать бумагу, отправив ее вновь к историческим максимумам.

Около процента сегодня теряет нефть. Как всегда, трейдеры отыгрывают небольшими распродажами статистику по росту буровой активности в США. Обычно этот драйвер перестает действовать на рынок к окончанию первой половины дня.

Однако видимых причин для роста нефти нет. На дневном графике нефти прорисовывается сопротивление в районе 65 долларов за баррель. Поэтому нельзя исключить, что вновь чуть хуже рынка будет «Лукойл» и «Роснефть», где идет относительно затяжная, но не глубокая коррекция.

В пятницу хуже рынка были акции Московской биржи, где прошла коррекция по факту публикации оборотов торгов за март. Бумага находится недалеко от исторических максимумов, но взгляд не нее сейчас нейтральный из-за ожиданий сокращения притока средств внутренних инвесторов в результате повышения доходностей малорисковых инструментов.

По-прежнему позитивно смотрим на акции черных металлургов — их можно аккуратно докупать на просадках.

Пара доллар-рубль завершила прошлую неделю выше важного сопротивления 76, а сегодня на утренних торгах пытается подрасти и дальше. В последние дни все говорят о росте напряженности на Донбассе. Если Украина развяжет там новую войну, то «виновата» в этом опять окажется России со всеми вытекающими санкционными рисками.

Техническая перекупленность по паре доллар-рубль сейчас снята, и при малейшем негативе она ускоренным образом двинется к следующей цели — 78 руб за доллар.