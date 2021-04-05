В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках.

Инвесторы продолжат следить за динамикой инфляционных ожиданий в США и доходностей американских казначейских облигаций. Новый план президента Байдена не дал поводов для ухудшения ожиданий – инвестиции в размере 2,25 трлн долларов рассчитаны на 8 лет, что приведет к постепенному притоку дополнительных средств в экономику и не окажет существенного влияния на инфляцию. В результате, он не будет способствовать более раннему ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. Подобные оценки в конце прошедшей недели способствовали отступлению доходностей американских облигаций от максимальных значений, показывая снижение опасений инвесторов.

Также рынки продолжают следить за ситуацией с коронавирусом. Опасения продолжает вызывать ситуация в Европе, где в связи с началом третьей волны пандемии правительства ведущих стран вынуждены вводить дополнительные карантинные ограничения для сдерживания распространения инфекции. Так, на прошедшей неделе на подобный шаг вынуждены были пойти правительства Франции и Италии. Отметим, что рост темпов заболеваемости в Европе проходит на фоне слабой динамики вакцинации в регионе, что не добавляет рынкам оптимизма. В результате, инвесторы пересматривают в сторону уменьшения свои ожидания по темпам восстановления экономики европейских стран и, соответственно, мировой, что оказывает давление на товарные и фондовые рынки. При этом инвесторы позитивно оценивают активизацию процесса вакцинации в Штатах, что способствует росту интереса инвесторов к рисковым активам.

Среди скудного блока макроэкономической статистики внимание инвесторов привлекут данные по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран и США. Особый интерес будет вызывать динамика индексов в Европе, где сфера услуг продолжает находиться под давлением карантинных ограничений. Также рынки обратят внимание на публикацию протоколов последнего заседания ФРС и выступление в четверг руководителя американского регулятора Дж. Пауэлла.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как противоречивые. Так, в Азии, в отсутствии торгов в Китае, основные площадки демонстрируют рост в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Индии, падающий более чем на 2,5% на фоне новых максимумов в темпах заболеваемости коронавирусом. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,6%, отыгрывая пятничные данные по рынку труда США. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1%, торгуясь в районе 64,2 доллара за баррель. Отметим, что сегодня на Европейских площадках выходной, а важным фактором для инвесторов может стать статистика по индексу деловой активности в сфере услуг США от ISM.

По итогам пятницы индекс МосБиржи прибавил 0,9%. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи подняться выше 3560 пунктов. При этом в дальнейшем рынок перейдет в боковое движение, на фоне отсутствия торгов на европейских площадка. Ближе к концу сессии на нашем рынке наметится активизация игроков, чему способствует возвращение американских инвесторов после длинных выходных. При этом индекс МосБиржи во второй половине дня попытается сделать еще один шаг в сторону исторических максимумов, установленных в середине марта в районе 3600 пунктов.

В пятницу доллар и евро выросли к рублю на 0,4% и 0,1% соответственно. Сегодня на утренней сессии рубль предпринимает попытку восстановления, в результате чего пара доллар/рубль отступила в район 76,4 рубля. В дальнейшем ожидаем перехода доллара в консолидацию у достигнутых уровней с отступлением к концу сессии в район 76 рублей. При этом в рамках текущей недели ожидаем продолжения движения американской валюты в диапазоне 75-77,5 рубля.



