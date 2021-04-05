Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Валюты сырьевой направленности слабеют до 0,25% в NZD. Нефть теряет более 1%. Азиатские рынки растут, но большинство площадок остаётся закрытыми. Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, но обещают рост в DJIA и S&P 500, а вот NASDAQ может вновь забуксовать. Сильные данные по рынку труда в США всё же напоминают о том, что ФРС может столкнуться с необходимостью пересмотра текущей денежной политики в обозримом будущем. На старте торгов в России можно ждать незначительное изменение индексов