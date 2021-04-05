Торги прошли без единой динамики. Активность на рынке была низкой в связи с выходным днем в США. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции ТКС (+3,20%). В аутсайдеры ввиду закрытия реестра для получения дивидендов попали бумаги группы Черкизово (-5,18%). Пара USD/RUB провела сессию в диапазоне 76-76,50.

Сохраняется приток капитала в российские активы. Фонды, ориентированные на Россию, в последнюю неделю первого квартала привлекли $180 млн, то есть меньше 5% средств, поступивших на рынки развивающихся стран. Небольшой объем связан со снижением привлекательности рынка из-за высокой инфляции, которая составила 5,67%. Это один из самых высоких уровней среди сопоставимых по размеру и структуре экономик. Прогноз ВВП в текущем году предполагает повышение на 2,5-3,0%, и это также ограничивает интерес международных инвесторов к российским акциям. В ближайшую неделю динамика будет увязана с движениями на внешних площадках, но будет отставать в случае роста на ведущих биржах.

Акционеры Сургутнефтегаза (+1,05%) могут получить высокие дивиденды. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 730 млрд руб. Несмотря на падение доходов от основного бизнеса, заработать помогла валютная переоценка. Объем ликвидных финансовых активов достиг 3,5 трлн руб. Дивиденд на привилегированную акцию прогнозировался на уровне 6,7%, что подразумевает доходность 15% к текущим котировкам, которая в несколько раз превышает показатели других представителей сектора.

Неделя может начаться с роста. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 76,00-76,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3550-3600 пунктов.