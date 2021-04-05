Общий взгляд

Основная тема, ожидаемая и обсуждаемая на предыдущей неделе — заседание ОПЕК+. И надежды инвесторов в какой-то мере оказались не оправданы. После почти годичного сокращения объемов добычи нефти участниками картеля и крайне скудных послаблений в части этой самой добычи для отдельных государств (напомним, что последнее время исключение делалось лишь для России и Казахстана, да и то в очень незначительных количествах), большинство экспертов ждало, что на этом заседании квоты на добычу сократят как минимум на 1,5 МБД (по 0,5 МБД в ближайшие три месяца).

Однако, результат оказался не столько впечатляющим – совокупные объемы добычи, приходящиеся на все государства, входящие в организацию и примкнувшие к ней, составят всего 1,15 МБД: в мае и ионе сокращение сбудет по 0,350 МБД, а в июле – 0,450 МБД.

При этом, Саудовская Аравия, которая ранее в добровольном порядке приняла на себя дополнительные обязательства, и в этот раз сохранит меньшие объемы добычи. К соевым рынкам мы вернемся чуть ниже, но если кратко, то реакция на решение ОПЕК+ и на фондовых площадках, и в стоимости самих энергоносителей, оказалась не слишком темпераментной.

В итоге как были основным драйвером роста на рынках беспрецедентные по масштабам стимулирующие меры ведущих Центробанков мира, так они и остались таковыми. Федрезерв уже всерьез обсуждает вливание дополнительной ликвидности в объеме порядка 4 трлн долларов.

Стараются не отставать от него и остальные, успев осознать, что в долг, оказывается, можно жить очень долго.

А что потом? Похоже, мировые лидеры пока предпочитают об этом не задумываться, пожиная весьма быстрые и столь же очевидные плоды накачки национальных экономик ликвидностью, основным поставщиком которой традиционно продолжает оставаться печатный станок.

Фондовый рынок

Как уже было сказано выше, под таким навесом ликвидности, который мы наблюдаем сейчас, было бы даже странным не расти и далее. В страстную пятницу в большинстве ведущих стран торгов, конечно, не было. Но остальные дни недели выглядели неплохо. Относительно скромно на прошедшей неделе выглядел только индекс DJIA, который после взлета 29 марта "залег" в боковое движение и дальнейшего подъема уже не осилил. Хотя, он в любом случае находится в районе исторических максимумов – 33153,21 п. В то время, как S&P500, NASD COMP и европейские площадки упорно карабкались вверх. Итог вполне очевиден – индекс широкого рынка S&P500 также замер на уровне максимальной за всю свою историю отметки (4019,87 п.) NASD COMP лишь немного "откатился" от своей высшей точки, замерев на уровне 13480,10 п.

Отечественные фондовые площадки тоже выглядели совсем неплохо. И это даже с учетом того, что Россия продолжает оставаться под заметным прессом санкционной риторики. Впрочем, мы, во-первых, уже привыкли к тому, что нас пугают санкциями, во-вторых, прекрасно знаем, что вопрос согласования санкций – очень непростой и длинный. И значительная часть обещанных неприятностей до практической реализации не доходит. А то, что доходит, прилетает к нам в заметно усеченном виде. К тому же заметную поддержку отечественным компаниям в этом году оказывают хорошие дивидендные истории и целый ряд неплохих IPO.

Так что, совсем неудивительно, что прошедшая неделя и для нас оказалась позитивной, хотя, не сказать, чтобы очень ровной.

До исторических максимумов, от которых мы несколько скорректировались, начиная с середины марта, мы еще не дотянулись, но при сохранении нынешней динамики – это вопрос одной — двух недель.

В итоге номинированный в рублях индекс МосБиржи завершил предыдущую неделю на отметке 3558,22 п. (напомним, что максимум в 3602,18 п. был отмечен 16 марта). А "долларовый" индекс РТС закончил неделю на уровне 1466,71 п. (ослабление рубля не позволило показать ему такую же динамику, как индексу МосБиржи).

Сырьевые рынки

Как мы уже упомянули выше, больше всего инвесторы ждали решения ОПЕК+ по квотам на добычу нефти.

Вторым весомым фактором явилась публикация традиционных данных по недельному изменению запасов сырой нефти. Инвесторы внимательно следят за динамикой спроса со стороны ведущих экономик мира и, в первую очередь, — китайской, как основного потребителя углеводородов на данный момент, так что опубликованные данные ожидались с нетерпением.

Изменение, впрочем, получилось не столь значительным, чтобы оказать заметное влияние на стоимость энергоносителей. Особенно на фоне иных весомых факторов. Запасы снизились с 1,912 млн барр. до —0,876 млн барр. Хотя эксперты ждали понижения всего до 0,107 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге наоборот выросли – с —1,935 млн барр. до 0,782 млн барр. В итоге котировки нефти продолжают оставаться в боковом коридоре – решение ОПЕК+ не смогло спровоцировать в стоимости углеводородов весомого движения ни вверх, ни вниз (сейчас североморская BRENT торгуется по 64,24 долл/барр., а легкая техасская WTI стоит 60,88 долл/барр.):

Стоимость золота после заметного отскока от локальных минимумов в конце апреля (оно оттолкнулось от уровня в 16580 долл/тр. унцию), по достижении отметок в 1734 долл/тр. унцию, перешло в слабую коррекцию, которая продолжается и по сей день. На этот момент стоимость драгоценного металла составляет 1724,34 долл/тр. унцию. Однако, на фоне бурного роста на фондовых площадках и резкого снижения стоимости американских долговых бумаг (доходность "десятилеток" так и продолжает оставаться в районе 1,7% годовых), инвесторы пока не спешат рассматривать золото как защитный актив – защищаться пока не от кого, да и альтернатива есть.

Рубль

Российский рубль, оказавшийся под давлением со стороны возможных санкций, не сумел использовать период роста нефтяных котировок для своего укрепления. Впрочем, заметно упасть он тоже не смог – в какой-то степени поддержку ему оказал налоговый период. Однако, сразу после окончания реализации валюты для уплаты налогов, рубль снова пополз вниз и по состоянию на 7:18 мск за один доллар дают 76,390 рублей, а евро котируется по 89,873 рублей.

В принципе, отечественная валюта еще в начала декабря облюбовала себе весьма комфортный "коридор" в диапазоне 73-77 рубля за доллар и совершенно не спешит его покидать. (Отдельные истории краткосрочных "проколов" этих уровней всерьёз принимать не стоит).

Отчасти это следствие политики российского регулятора, делающего все, чтобы избегать на валютном рынке неоправданно высокой волатильности, отчасти же отсутствие действительно весомых аргументов для заметного роста или снижения. Если нас не ждут какие-то новые форс-мажорные обстоятельства, можно надеяться, что в ближайшее время котировки рубля останутся примерно на тех же уровнях (разовые всплески волатильности, кратковременные и не слишком мотивированные, можно оставить вне поля нашего внимания).