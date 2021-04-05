ОФЗ: полный штиль
В отсутствие иностранных инвесторов торговая активность на локальном рынке долга в пятницу была очень низкой: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил всего 12,0 млрд руб., что в два раза ниже среднедневного показателя за минувшую неделю. Ценовые движения также были незначительными, хотя утром котировки выросли, в том числе 10-летний ОФЗ-26235 (YTM 7,1%) дорожал на 0,3 пп относительно четверга. По итогам сессии большинство бенчмарков закрылись без изменений на фоне ослабления рубля. Локальные облигации других развивающихся стран показали аналогичную динамику.
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