На фоне того, что западные площадки остаются в низко активном режиме из-за Пасхальных праздников, сохраняя ключевые индикаторы рыночных настроений вблизи уровней конца прошлой недели, рубль не получил новых преимуществ по итогам последних дней. В числе наиболее значимых остается уже привычная напряженная геополитическая повестка – на этот раз в поле зрения оказалась активизация переговоров Украины на внешней арене (по вопросам конфликта на востоке страны и усиления ее роли в рамках объединения НАТО), совпавшая с новостями о нарушении мирного процесса в Донецке и Луганске.

Внимание к сырьевому рынку также вырастет после сообщений об ужесточении карантинных ограничений в Индии. Страна занимает третью строчку по количеству заболеваемости, однако формирует объемный спрос (4.04 млн барр./д в 2020 году, 74% пришлось на страны ОПЕК) на сырую нефть, поэтому риски снижения спроса в условиях недавнего решения ОПЕК+ о нормализации объемов добычи могут усилить давление на котировки нефти.

При этом, помимо внешних цен, локальный рынок будет сосредоточен на планах Минфина по покупке иностранной валюты в ближайший месяц – ведомство сегодня озвучит прогноз относительно избыточных сырьевых доходов, подлежащих конверсии в иностранную валюту. В отличие от предыдущих месяцев, интрига несколько возросла по причине обещанного квартального уточнения некоторых видов налоговых поступлений (из-за перехода на НДД от НДПИ). Консенсус к текущему моменту установился вблизи 180 млрд руб., что само по себе будет чувствительным для текущего режима торгов. Однако не стоит исключать и более высоких уровней (на 10-20% больше консенсуса).

В сложившемся контексте, мы предполагаем для рубля довольно узкий, но повышенный диапазон торговли на предстоящей неделе – 76.00-77.30 против USD и 89.50-91.0 против EUR.