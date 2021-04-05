Перекупленность ВТБ может дать о себе знать
В лидерах роста к середине сессии были акции ТМК (+3,69%) и бумаги ТГК-2 (+2,98%). Котировки ВТБ прибавили 1,51%. В лидерах снижения находились обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-3,12%) и бумаги Petropavlovsk (-2,23%).
Акции ВТБ в понедельник пытаются развить повышение предыдущей недели, но выглядят сильно перекупленными как на дневном, так и на недельном графиках, что может предвещать их скорую нисходящую коррекцию. Ближайшая поддержка расположена в районе 4,280 коп, а целью коррекции от текущих уровней могли бы стать отметки 4-4,15 коп. Выше 4,280 коп, однако, имеет смысл сохранять “длинные” позиции с расчетом на движение к 4,50-4,70 коп – среднесрочный настрой по бумагам установился позитивный.
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