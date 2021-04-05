Меня, конечно, не перестает удивлять иррациональность инвесторов, которые могут рассмотреть прекрасное будущее в акциях такой компании, как Tesla. В выходные компания сообщила о том, что поставки автомобилей в 1 кв. составили 184 тыс. Эта цифра превысила прогнозы экспертов, которые ожидали диапазон 160-175 тыс.

Данные Tesla несколько удивили специалистов, так как у компании закрывался один завод, а в отрасли были проблемы с производством в связи с недостатком чипов. А вот у инвесторов "теслофанов" эти данные вызвали бурный восторг: акции теперь неизбежно вырастут до 2 тыс.долларов, а в понедельник будет гэп в 10-20%. Некоторые инвестдома стали повышать прогнозы по Tesla.

Смотрю я на это "зомбиинвестирование" и сравниваю показатели двух компаний, Tesla и GM. Tesla стоити 635 млрд, а GM 83 млрд P\E у Tesla 895, а у GM 12. Выручка в прошлом году у Tesla 31 млрд, а у GM 122 млрд. Да, а продает за квартал автомобилей GM примерно в 8 раз больше, чем Tesla.

В общем, у Tesla самые плохие показатели по отрасли. Ну ладно инвесторы не все Энштейны и даже не школьные учителя математики, но вот почему уважаемые инвестдома дают цели по Tesla в 1000 долларов, я понять не могу.