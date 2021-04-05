Несмотря на рост котировок фьючерсов на ведущие фондовые индикаторы США, индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,9% ввиду ослабления спроса в нефтяном сегменте.

Относительно сильные данные по количеству занятых в неаграрных отраслях США поддержали уровень спроса. Вместе с тем итоги апрельского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о наращивании добычи, возможно, смогут оказать сглаживающее влияние на динамику нефтяных цен. Важным фоновым фактором сегодня выступает отсутствие торгов на ряде ключевых для рынка площадках в Европе и Азии вследствие пасхальных праздников.

Лидерами роста выступают бумаги М.Видео, хуже рынка торгуются акции группы ПИК. В обоих случаях динамика бумаг определяется ситуацией с дивидендными выплатами.

Так, М.Видео рекомендует дивиденд в размере 38 руб. на акцию. В общей сложности компания планирует направить на выплаты 6,8 млрд руб., поскольку дивиденды распределяются исходя из скорректированной чистой прибыли, рассчитанной МСФО 17 (за вычетом доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий). Ранее группа осуществила выплаты в размере 5,4 млрд руб., что соответствует 100% скорректированной чистой прибыли за шесть месяцев 2020 года. Таким образом, снижение чистой прибыли (по МСФО 16) не привело к снижению распределяемых дивидендов.

Однако реакция рынка на эти события представляется избыточно позитивной: по нашему мнению, дивидендные выплаты компании за 2020 год соответствуют ожиданиям игроков, и их влияние на цены уже отражено в текущих котировках М.Видео.

Группа ПИК планирует дивиденд за 2020-й и 1-й квартал 2021 года в размере 45,43 руб. на акцию. Ранее рекомендации совета директоров за 1-е полугодие 2020 года подразумевали выплаты по обычке в размере 22,71 руб., что соответствует уровню дивиденда за 2018 год.

Таким образом, дивиденды, как ожидается, превысят предыдущие прогнозы, однако начиная с середины марта это обстоятельство уже с существенным запасом (10%) учтено в росте стоимости этих бумаг.

По нашему мнению, существуют значительных шансы на то, что российские акции получат импульс к росту после начала торговой сессии в США.

Целевые диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 3525-3575 пунктов, 75,90-76,75 и 89,15-90,15 соответственно.