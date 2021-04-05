К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 1,08% до 3519,85 п., а РТС корректировался на 1,11% до 1450,36 п. Отечественный рынок с первых минут торгов взял курс на снижение. Давление оказывает нефть, которая дешевеет на ожиданиях увеличения предложения со стороны ОПЕК+. Участники соглашения в минувший четверг договорились о плавном повышении добычи, но реальный спрос пока остаётся слабым. Сектор нефти и газа терял почти 1,3%. В плюсе торговались финансы (+0,2%), а также химия и нефтехимия (+0,1%). Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 29,5 млрд рублей к середине дня.

Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» рекомендовал акционерам одобрить распределение всей чистой прибыли за 2020 год в размере 4,935 млрд рублей на выплату дивидендов, а также направить на эти цели нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 1,896 млрд рублей. Таким образом итоговый дивиденд может составить 38 рублей на акцию без учёта промежуточных выплат. Дата отсечки реестра рекомендована на 18 мая. Совет директоров Группы «ПИК» рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2020 год в размере 22,51 рублей на акцию, а также утвердить дивиденды за I квартал в размере 22,92 рублей на бумагу. Закрытие реестра рекомендовано на 17 мая. В составе индекса МосБиржи лидировали ВТБ, ЛСР, TCS Group и ММК. Слабее всех были «Сургутнефтегаз», «Петропавловск», «ЛУКОЙЛ» и «НОВАТЭК».