В начале недели на мировых рынках преобладают покупки.

Основным фактором стал оптимизм по поводу восстановления американской экономики, что подтверждает статистика, тон которой в последнее время изменился в сторону позитива. Так, вчера вышел индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM за март, показавший подъем показателя до 63,7 пункта, против 55 пунктов в феврале (ожидалось 59 пунктов). Инвесторы ожидают, что активное распространение вакцины позволит в ближайшее время побороть пандемию коронавируса. Это поспособствует возвращению экономики в привычное русло и ее дальнейшему активному восстановлению. Плюс к этому, принятая программа поддержки американской экономики размером 1,9 трлн долларов также должна способствовать ускорению ее восстановления. При этом, опасения относительно разгона инфляции в Штатах несколько ослабли, что привело к коррекции казначейских облигаций США, доходность которых несколько снизилась, а доходность десятилетних бумаг пытается закрепиться ниже отметки 1,7%. На таком фоне основные индексы в США продолжили восходящую динамику, прибавив в пределах 1,1%-1,7%, а Dow Jones IA и S&P500 обновили исторические максимумы

Фактором риска для мировых рынков продолжает оставаться ситуация с коронавирусом в отдельных странах и регионах. В частности, инвесторы обеспокоены ситуацией в Европе, где из-за начала третьей волны и медленного процесса вакцинации правительства ведущих стран вынуждены были пойти на продление и ужесточение карантинных ограничений, что ставит под сомнение темпы восстановления экономики региона. Однако, последние данные показывают, что несмотря на «локдауны» в европейских странах продолжает расти деловая активность в промышленности. При этом основной удар ограничения наносят по сектору услуг, в результате чего внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации данных по индексам деловой активности в этом секторе, которые выйдут в среду.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро вторника, то их можно назвать противоречивыми. Азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику, фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,2%. На рынке энергоносителей наметилось восстановление, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,9%, торгуясь в районе 62,7 доллара за баррель.

По итогам понедельника, несмотря на рост заокеанских площадок, индекс МосБиржи снизился на 0,9%, чему способствовало сильное падение цен на нефть. Учитывая внешний фон, сегодня утром ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь предыдущей сессии и вернуться в середину диапазона 3500-3600 пунктов. Однако в дальнейшем, в случае возобновления негативной динамики в ценах на нефть, российский рынок может растерять часть утреннего роста. При этом ожидаем сохранения индексом МосБиржи позиций в обозначенном коридоре.

По итогам понедельника доллар снизился к рублю на 0,2%, евро, напротив, прибавил 0,3%. Сегодня на утренней сессии национальная валюта, на фоне восстановления цен на нефть, консолидируется у уровней закрытия предыдущего дня. В дальнейшем ожидаем попыток рубля перейти к укреплению, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к отметке 76 рублей. При этом, на наш взгляд, в рамках ближайших сессии для американской валюты останется актуальным диапазон 75-77,5 рубля.