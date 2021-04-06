Американский рынок акций вчера вновь обновил исторический максимум по Индексу S&P500. Мы же этот драйвер проигнорировали, потеряв за основную сессию чуть менее процента по Индексу Мосбиржи.

Причин слабости отечественного рынка две: падение цен на нефть и обострение ситуации с Украиной. США вновь обвинили Россию в провокации на границе с Украиной. «Провокация» же заключается в том, что наши войска передвигаются по своей территории. Однако зреет вероятность того, что Украина начнет боевые действия в Донбассе, и в них может оказаться прямо или косвенно втянута Россия. Но в любом случае виновный в нагнетании обстановки уже известен… А это хороший повод для введения жестких санкций.

Падение же нефти не должно вызывать удивления. Гораздо более неожиданным выглядит рост нефтяных котировок после принятия ОПЕК+ решения наращивать добычу. И это в условиях локдаунов в Европе, которые приводят к снижению потребления топлива, а также роста добычи и буровой активности в США.

Сегодня перед нашим открытием внешний фон выглядит неплохим: снижение американских фьючерсов на четверть процента компенсируется попыткой отскока нефти и ростом большинства промышленных и драгоценных металлов.

Поэтому, скорее всего, с утра мы попытаемся откупить часть вчерашней просадки, но уверенности в серьезном росте сегодня нет. Потенциал подъема американского рынка ограничен: в районе 4100 пунктов по S&P500 проходит верхняя граница восходящего канала, и после 4-х сессий роста вблизи технического сопротивления желание зафиксировать краткосрочную прибыль будет велико.

Вчера вновь лучше рынка был ВТБ, выросший на 3,6%. За последние годы бумага в разы отстала от рынка в целом, и вроде бы ей неплохо было сократить отставание. Вот только уверенности в опережающем рынок движении акций ВТБ у нас нет.

Гораздо безопаснее сейчас выглядит покупка акций черных металлургов и «Норникеля».

По-прежнему внимательно смотрим за Сбером, который завтра отчитается за март. В случае формирования волны роста в нем, спекулятивную прибыль стоит фиксировать при приближении бумаги к 300 руб.

Но в целом ситуация выглядит тревожно-неопределенной. С одной стороны, Индекс Мосбиржи остается выше 3500 пунктов, сохраняя возможность движения к историческим максимумам. С другой, политика продолжит давить на котировки.

Рубль вчера отторговался относительно спокойно, поскольку обострение политической обстановки отыграл ранее. Минфин увеличением покупки валюты в рамках бюджетного правила дал понять, что пока поддерживать рубль монетарные власти не хотят. Но трейдеры на это практически не отреагировали.

Пара доллар-рубль закрепилась выше отметки 76, которая теперь будет выступать препятствием для укрепления российской валюты. Появление же новых рисков быстро уведет пару в район следующей цели девальвации – 78 руб за доллар.