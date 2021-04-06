В понедельник российский рынок выглядел слабо, отстав от позитивной динамики на американских фондовых площадках. Индексу МосБиржи главным образом помешал фактор снижения цен на нефть.

Торговая активность в понедельник выросла относительно пятницы, однако обороты в акциях в условиях отсутствия торгов на ключевых европейских площадках оставались пониженными. Сегодня дневные объемы торгов в России должны увеличиться и приблизиться к средним (80–100 млрд руб.).

Цены на нефть Brent вчера упали на 4,2%, обеспечив отставание нашего рынка от индекса развивающихся стран MSCI EM, показавшего нейтральную динамику. Падение нефти не вызывает удивления. Гораздо большей неожиданностью был рост котировок на 3% в прошлый четверг, когда страны ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи. Это был самый негативный сценарий, но котировки Brent все равно выросли. Подобное движение было неоправданным, так что вчерашнее сползание выглядит логичным.

Кроме решения ОПЕК+ Саудовская Аравия за три месяца планирует нарастить добычу на 1 млн б/с. В это же время мы видим рекордные за последние месяцы цифры по добыче и буровой активности в США. В этих условиях риски снижения нефтяных цен остаются повышенными. При текущих котировках практически все ключевые производители в мире являются операционно прибыльными.

Ближайшая сильная область поддержки по Brent проходит лишь в районе $57,5–59. Конкретно сегодня с утра мы видим попытку отскока после 4%-го снижения, однако уверенности в том, что этот импульс разовьется в полноценную растущую тенденцию сейчас нет.

На американском рынке акций тем временем продолжается уверенный восходящий тренд, усилившийся после того, как президент Джо Байден представил свой пакет многомиллиардных инвестиций в инфраструктуру.

Индекс S&P 500 вновь переписал исторические максимумы, поднявшись в район 4080 п. Налицо избыточная перекупленность, однако участники рынка не находят поводов для коррекции, особенно с учетом сильного пятничного отчета по рынку труда. При этом рост доходностей по длинным гособлигациям США остановился, перестав оказывать давление на акции. Новые высоты накануне покорились бумагам таких крупных компаний как Microsoft, Facebook, Alphabet. По S&P 500 следующие ориентиры сместились в район 4120–4140 п.

За счет вчерашнего подъема рынка США рекордные отметки удалось показать в целом всему мировому рынку акций. Котировки MSCI All Country World Index, отражающего динамику 23 развитых и 27 развивающихся площадок, установили новый исторический максимум.

По индексу МосБиржи общая картина практически не изменилась. Следующие цели и уровни потенциального торможения расположены в районе 3600–3620 п. Локальный взгляд в основном нейтральный из-за нефтяного фактора. Промежуточная область поддержки расположена совсем рядом — около 3500–3520 п. Среднесрочная восходящая формация актуальна до тех пор, пока котировки находятся выше 3420–3430 п.

В паре USD/RUB тем временем сохраняется новый торговый диапазон 75–77. Без обострения геополитических факторов и дальнейшего снижения нефти никаких причин для ускорения девальвационного импульса наверх не наблюдается.

Хуже рынка накануне закономерно выглядели представители нефтегазового сектора (-1,5%) на фоне коррекции Brent. Ждать от них опережающей динамики пока сложно. Отдельно можно выделить лишь положительный взгляд на акции Газпрома. В сложившихся условиях чуть лучше рынка могут быть представители металлургии.

В фокусе

ВТБ (+3,6%). Ралли в сильно отставших за последние месяцы акциях ВТБ началось еще в начале прошлой недели на фоне сильного финансового отчета за январь-февраль. Предполагаемые цели движения ранее были обозначены. Потенциальные ориентиры, на мой взгляд, по-прежнему находятся на 4,53–4,58 коп. Промежуточным препятствием и зоной торможения может выступить диапазон 4,40–4,45 коп., который накануне был достигнут.

М.Видео (+0,1%). 38 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров компании в качестве дивидендов за 2020 г. В сумме с учетом уже выплаченных дивидендов получается 68 руб. за 12 мес. или 9,4%. Акции остаются привлекательными на среднесрочном горизонте.

Сургутнефтегаз-ап (-0,8%). Акции не стали реагировать на пятничные финансовые результаты по РСБУ, позволившие рассчитать точный размер дивиденда за 2020 г. На одну акцию в рамках дивполитики может быть выплачено 6,72 руб. (15,7% по текущим ценам). При сохранении текущего курса USD/RUB дивдоходность за 2021 г. вновь может стать двузначной. Дивиденды, а также «защитный» профиль бумаг от роста геополитических рисков и слабости рубля позволяют ожидать позитивной динамики бумаг на горизонте года.

ПИК (-2,3%). Совет директоров компании рекомендовал дивиденды 22,51 руб. и принял решение об обновлении дивидендной политики. Теперь рекомендованный целевой уровень ежегодных дивидендов составит не менее 30% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Новая политика будет действовать, начиная с финансовых результатов за 2020 г. Совет директоров ожидает, что она будет актуальна в течение 3 лет.

Снижение бумаг ПИКа не вызывает удивление, если учитывать ту экстремальную перекупленность, которая была накоплена в последние дни. Акции переписывали исторические максимумы без каких-либо коррекций. Существенного апсайда выше недавних экстремумов (964 руб.) до справедливых фундаментальных значений по акциям уже не наблюдается, несмотря на общий позитивный взгляд на развитие бизнеса компании.

Сургутнефтегаз-ао (-3,2%). Необъяснимый подъем в прошлые четверг-пятницу не перерос в ускорение волны роста, как это было осенью 2019 г. Акции скорректировались ниже 36 руб. Каких-то важных корпоративных сообщений не появлялось. Оснований для построения прогноза по дальнейшему падению или сильному росту сейчас не наблюдается. Нейтральный взгляд.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить лишь публикацию отчета по МСФО у Русской Аквакультуры.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent в плюсе на 1% и находится около уровня $62,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет незначительно выше уровня закрытия понедельника.



