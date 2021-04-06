Ожидания на старт дня

Внешний фон можно назвать нейтральным. Индекс доллара показывает незначительные изменения. Сырьевые валюты также демонстрируют низкую волатильность. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Позитивом для рынка РФ является рост котировок нефти. Вероятно, что сектор нефти и газа будет восстанавливать потерянные накануне позиции, что приведёт к общей положительной динамике индексов. Важным моментом для рубля станет выход данных по инфляции за март.

Основная волатильность рынка остаётся в секторе нефти и газа

По итогам торгов 5 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,94% до 3524,93 п., а РТС на 0,65% до 1457,13 п. Основные потери рынка были связаны с ухудшением ожиданий по нефти в свете решения ОПЕК+ начать повышать добычу с мая. Однако реальных условий для поглощения дополнительного предложения пока нет. В Индии рекордные цифры заболеваемости COVID-19, Франция ушла на общенациональный карантин, процесс вакцинации в Европе буксует. В моменте Brent опускалась до $61,3 за баррель Brent и надежд на возвращение к отметке $70 в ближайшем будущем не просматривается. Как итог, потери в секторе нефти и газа 1,47%. Более уверенно показал себя сектор металлов и добычи (+0,54%) благодаря бумагам сталеваров. Однако самую сильную динамику вновь демонстрирует финансовый сектор (+0,65%) и в данном случае это во многом заслуга акций ВТБ. Отчётность ВТБ за два первых месяца года оказалась удивительно сильной и рынок начал проводить переоценку перспектив прибыли и дивидендной доходности. Новые отраслевые индексы, которые рассчитываются с 5 апреля, показали негативную динамику. Информационные технологии потеряли 0,27% из-за просадки бумаг «Яндекса», а строительных компаний упал на 1,3% из-за провала бумаг Группы «ПИК». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 52,488 млрд рублей по сравнению с 33 млрд рублей на торгах в пятницу.

Немного рассмотрим статистику Московской Биржи. Число физических лиц, имеющих брокерские счета, увеличилось за март на 754,5 тыс. и превысило 11 млн. Сделки совершали около 1,8 млн человек, что почти втрое превысило число активных инвесторов год назад. Однако в сравнении с прошлым годом общий объём сделок уменьшился на 8,5%. Объём сделок на фондовом рынке упал на 15%. Год назад рынок находился в быстром и жестоком падении, что позволило многим частным инвесторам открыть долгосрочные позиции по хорошим ценам. С тех пор рынок уже вырос в полтора раза, а новые инвесторы это в большей степени обладатели небольших счетов. Тем не менее, доля частных лиц в структуре торгов растёт и они играют всё более возрастающую роль.

Из корпоративных новостей отметим решения по дивидендам. Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» рекомендовал акционерам одобрить распределение всей чистой прибыли за 2020 год в размере 4,935 млрд рублей на выплату дивидендов, а также направить на эти цели нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 1,896 млрд рублей. Таким образом итоговый дивиденд может составить 38 рублей на акцию без учёта промежуточных выплат. Дата отсечки реестра рекомендована на 18 мая. Совет директоров Группы «ПИК» рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2020 год в размере 22,51 рублей на акцию, а также утвердить дивиденды за I квартал в размере 22,92 рублей на бумагу. Закрытие реестра рекомендовано на 17 мая. В составе индекса МосБиржи самыми сильными были ВТБ (+3,5%), ЛСР (+1,6%), «Московская Биржа» (+1,0%). Слабее всех были «ПИК» (-2,9%), «Сургутнефтегаз» (-2,7%) и «НОВАТЭК» (-2,1%).



