Неделя началась со снижения. Динамика разошлась с тенденцией на ведущих мировых площадках. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Банка ВТБ (+3,01%). В числе аутсайдеров оказались обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-3,71%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76,00–76,50.

Московская биржа (+0,29%) сообщила о росте числа частных инвесторов. Количество физических лиц, открывших брокерские счета, за март выросло на 745 тыс. Это меньше, чем в феврале (884 тыс.), но, на наш взгляд, не свидетельствует о зарождении каких-либо негативных тенденций на фондовом рынке. Брокерские счета открыты у 11 млн человек, и примерно половина из них — пустые или «спящие» с небольшим количеством активов. Потенциал проникновения фондового рынка мы оцениваем в 25 млн человек, что может быть достигнуто уже в текущем десятилетии (число принадлежащих инвесторам счетов, открытых у разных брокеров, будет значительно больше). Хотя приток, по всей видимости, не будет постоянно находиться на высоком уровне, эта новость, на наш взгляд, является позитивной и способствует росту инвестиций в акции Мосбиржи.

Возможен рост рынка. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 76,00–76,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3500–3550 пунктов.