Цены на нефть в понедельник стремительно снижались из-за перспектив роста предложения и сохранения рисков на стороне спроса.

На прошлой неделе члены альянса ОПЕК+ приняли решение к июлю увеличить добычу в совокупности на 2,1 млн б/с. На фоне ужесточения локдаунов в Европе и переговоров о снятии санкций с иранского нефтегазового экспорта такое решение угрожает перекосом рыночного баланса в сторону предложения. В любом случае это замедлит рост мировых запасов.

Первой реакцией после заседания ОПЕК+ был рост более чем на 3%, но в понедельник участники рынка, похоже, пересмотрели свой взгляд на ситуацию. Фьючерсы на Brent в начале недели потеряли чуть более 4% и опустились к уровням около $62 за баррель. Несмотря на утренний отскок потенциал для дальнейшего снижения в район $57,5–59 за баррель сохраняется.

Сегодня с утра котировки подрастают на 1,1%. Рост обусловлен как техническим отскоком после вчерашнего снижения, так и краткосрочными внешними факторами. Великобритания объявила об ослаблении ограничительных мер, связанных с COVID-19, и об открытии некоторых категорий общественных заведений с 12 апреля.

Доллар США слабеет, что делает держателей других валют более платежеспособными в отношении нефти. Индекс DXY, представляющий собой отношение курса доллара США к корзине из шести других мировых валют, в понедельник снизился на 0,5%.

Среди других новостей стоит отметить рост напряженности во взаимоотношениях Саудовской Аравии и Индии. Из-за роста цен Индия, третий по объему импортер нефти в мире, столкнулась с проблемой доступности топлива. Восстановление экономики стало замедляться. Страна призывала Саудовскую Аравию и других нефтепроизводителей ОПЕК+ ослабить сокращения добычи, чтобы остановить рост цен, однако получила рекомендацию расходовать накопленные в 2020 г. запасы нефти, купленные по более низким ценам.

В конце прошлой недели Саудовская Аравия в очередной раз повысила экспортные цены для Азии на $0,4 за баррель, при этом понизив их для Европы и США. Спустя два дня после телефонного разговора между лидерами стран Индия объявила о снижении майских закупок саудовской нефти до 9,5 млн баррелей в месяц по сравнению с запланированными ранее 10,5 млн баррелей. Об этом сообщили источники Reuters. Обычно индийские НПЗ закупают 14,8 млн баррелей саудовской нефти в месяц.

Рост напряженности между Индией и Саудовской Аравией может привести к росту закупок американской нефти, экспорт которой c 2017 до 2020 г. активно увеличивался. В феврале США оказались на втором месте среди ключевых поставщиков нефти в Индию, в то время как Саудовская Аравия спустилась на четвертое место. Поставки из США в феврале выросли на 48% м/м до 14% от всего импорта, тогда как саудовские поставки сократились на 42% м/м до десятилетнего минимума.

Влияние США на мировом энергетическом рынке, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, может постепенно возрастать в следующие годы.

Сегодня поздно вечером будут опубликованы данные по запасам в США от Американского института нефти (API). К негативной информации котировки могут быть более чувствительны, чем к позитивной.