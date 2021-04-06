ОФЗ: еще один медленный день
Торговая активность на рынке ОФЗ вчера опять была низкой, поскольку лондонский рынок был по-прежнему закрыт на пасхальные праздники. Объем торгов на МосБирже составил всего 11,1 млрд руб., еще меньше, чем в пятницу. Ценовые движения были минимальными, и большинство бумаг с фиксированным купоном завершили сессию без изменений. Другие локальные долговые рынки EM в основном также закрылись на прежних уровнях. Правда, исключения все же были. В Таиланде, Малайзии и Корее длинные ставки выросли в среднем на 2–5 бп, в то время как доходности 10-летних бенчмарков Перу и Бразилии снизились на 15 бп и 6 бп соответственно, отыгрывая отставание прошлой недели. Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов. В данный момент есть три выпуска ОФЗ-ПД со значительным доступным для размещения объемом: 2-летний ОФЗ-25084 (249 млрд руб.), 7-летний ОФЗ-26236 (215 млрд руб.) и 10-летний ОФЗ-26235 (430 млрд руб.).
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