В понедельник фондовые индексы США закрылись на положительной территории, прибавив больше 1%. Индекс S&P 500 обновил исторический максимум и закрепился выше отметки в 4000 пунктов. Позитив был связан с сильным отчетом по рынку труда, который вышел в пятницу. По итогам марта было добавлено 780 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства, в то время как ожидалось 575 тыс. Также лучше ожиданий вышли данные по безработице за март, которая сократилась до 6%. Позитив технологическому сектору добавил отчет по продажам электромобилей от компании Tesla.

Данные более чем 533 млн пользователей социальной сети Facebook утекли в сеть. Среди утекших данных – номера телефонов, полные имена, даты рождения и в некоторых случаях адреса электронных почт.

По нашим оценкам, новость негативна для компании, однако несмотря на это акции Facebook обновили исторический максимум, и на это есть ряд причин. Во-первых, пока не было заявлений со стороны регуляторов, которые могут воспользоваться данной ситуацией для усиления регулирования бизнеса социальных сетей в части сбора персональных данных. Во-вторых, частично негатив от возможного ужесточения регулирования уже учтен в цене, и мы не раз подчеркивали недооцененность акций копании в сравнении с конкурентами.

Ожидаемые темпы роста выручки у компании выше 20%, и при этом мультипликатор P/S равен 10. Для сравнения Match Group торгуется по P/S 15, а Twitter по P/S 14, в то время как и ожидаемые темпы роста выручки, и маржинальность у этих компаний ниже, чем у Facebook. Несмотря на негативные новости, мы сохраняем нашу рекомендацию BUY и отмечаем Facebook как наш top-pick в секторе социальных сетей.

Фильм «Годзилла против Конга» собрал $285 млн мировых кассовых сборов за первые две недели проката. Сборы в США и Канаде за Пасхальные выходные составили $32,2 млн.

По нашим оценкам, новость позитивна для The Walt Disney, ViacomCBS и AT&T, так как является первым признаком восстановления традиционной киноиндустрии. Примечателен еще и факт, что фильм вышел одновременно и в кинотеатрах, и на сервисе HBO Max компании AT&T, на котором он входит в стоимость ежемесячной подписки и не требует дополнительной платы. Несмотря на это он собрал вполне весомую кассу в первые недели и обошел по кассовым сборам другой вышедший в этом году фильм Warner Bros. – «Чудо-женщина: 1984», который собрал всего $166 млн в мировом прокате, что было намного хуже сборов первой части франшизы, которая собрала $822 млн. Для сравнения стоит отметить кассовые сборы предыдущих фильмов из киновселенной «Годзиллы и Кинг Конга». Фильм «Конг: Остров черепа» собрал в мировом прокате $567 млн, а «Годзилла: Король монстров» собрал $387 млн. Да, текущие кассовые сборы не дотягивают до уровней предыдущих частей франшизы, но все же необходимо сделать поправку на то, что в большинстве кинотеатров США все еще действует ограничение по заполняемости залов. Подтвердят или опровергнут восстановление киноиндустрии в ближайшие месяцы выходы в прокат фильмов «Смертельная битва» от киностудии Warner Bros. и «Черная вдова» от компании The Walt Disney.

Центр по контролю заболеваний США (ЦКЗ) разрешил международный туризм для полностью провакцинированных американцев и сделал следующий шаг в возобновлении круизных операций, в связи с чем круизная компания Norwegian (№3 после Carnival и Royal Caribbean) направила предложение в ЦКЗ возобновить операции с 4 июля 2021 для полностью провакцинированных пассажиров и членов экипажа. Данное предложение превышает требования, установленные ЦКЗ. Ожидаем, что данное предложение будет в той или иной мере принято с учётом прогресса США в вакцинации.



