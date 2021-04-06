Финтех-стартап SoFi (7,5 млн клиентов, из них 700 тысяч активных) объявил о намерении создать сервис, который сделает покупку акций компаний, выходящих на рынок, столь же простым, как и другие его финансовые услуги (в частности, SoFi имеет сильные позиции в области мобильного кредитования).

Что важно, это не единственная компания, готовая перевернуть рынок. Буквально несколько дней до этого брокер Robinhood, входящий в пятерку крупнейших на розничном рынке США, объявил, что сделает процесс инвестиций в IPO «демократичным». Моделью нового механизма может стать собственный выход Robinhood на биржу, где пользователи торгового приложения смогут покупать листингуемые бумаги наравне с фондами и банками.

Примечательно, что SoFi готова выводить розничных инвесторов на условиях долгосрочного вхождения в акции. Спекуляции с бумагами внутри локап-периода будут пресекаться за счет введения штрафов. SoFi уже получила разрешение от регулятора на запуск IPO-платформы. Бумаги для перепродажи розничным инвесторам будет отбирать сама компания. Участие в IPO будет возможно для клиентов со счетами от $3000, что для рынка США является прорывной новацией.

Новый сервис от SoFi наряду с тем, что готовит Robinhood, имеет высокие шансы завоевать многомиллионную аудиторию. Для рынка IPO это может иметь несколько последствий. Во-первых, больше игроков это больше ликвидности и меньше волатильности: вне зависимости от горизонта инвестирования, выход из бумаг, размещаемых в США, станет более комфортным.

Во-вторых, доходность IPO постепенно может снова пойти вверх. В прошлом году в среднем инвесторы получали прирост в первый день около 36%. В первом квартале 2021 года эта планка снизилась до 21%. Оптимизм на рынке становится более умеренным, но потенциал роста далек от исчерпания. В прошлом году в сегменте IPO было привлечено $330 млрд. В этом году рынок уже преодолел уровень $100 млрд и может к декабрю дойти до $400-450 млрд.



