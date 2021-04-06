Российский рубль подходит к очень важной и одновременно опасной для него черте. Я говорю о серьезной линии сопротивления для пары доллар-рубль, которая проходит в зоне 76.4-76.70. Уже очевидно, что последние движения нашей валюты, ослабление рубля, вызваны не только рыночными факторами (высокая инфляция, рост доходности гособлигаций в мире), но и геополитическими проблемами.

Обострение ситуации на Украине может вызвать детонацию американских финансовых санкций. Можно сказать, если это случится, то для российского рубля наступит другая реальность. Внутренний валютный рынок войдет в фазу высокой турбулентности, курс рубля ежедневно будет меняться на несколько процентов.

Преодоление сопротивления 76.4-76.70 приведет к резкому росту доллара до 81. При самом негативном сценарии развития событий Банку России придется снова рассмотреть вопрос о прекращении покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.

На волатильном рынке этого делать нельзя. Думаю, уже в ближайшие дни общее напряжение должно во что-то реализоваться. Как известно, на рынке самое плохое это боковик, а на фронте – это тишина.