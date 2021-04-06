С конца марта рубль все плотнее закрепляется выше отметки в 76 руб./долл., и такой длительной слабости российская валюта не показывала с конца прошлого года, когда повышенный уровень геополитических рисков был во многом обусловлен негативными ожиданиями, которые связывали с победой Дж. Байдена на выборах в США. И ситуация последних двух недель, по нашему мнению, является исключительно отражением геополитики (при относительно стабильной цене нефти курс рубля ослаб вместе с ростом стоимости российских CDS, который является прокси для странового риска).

Такое ослабление происходит на фоне относительно стабильных и высоких цен на нефть. По нашим расчетам, рубль продолжает оставаться на ~10 руб./долл. слабее фундаментального уровня, определяемого уровнем цен на нефть. Премия же за санкции формируется под влиянием усилившегося оттока капитала, и не в последнюю очередь, под давлением распродаж нерезидентов, опасающихся введения санкций на ОФЗ. Доля нерезидентов в ОФЗ и так снижалась в течение последних месяцев (по данным ЦБ, в феврале она достигла рекордно низких с 2016 г. уровней в 22,7%, и судя по информации НРД, в марте иностранные инвесторы активно распродавали ОФЗ и выходили в валюту).

В ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть мы не видим факторов для значимого укрепления рубля. В частности, преимущество высоких цен на нефть частично нивелируется действием бюджетного правила. Так, Минфин анонсировал увеличение объемов покупок валюты в апреле до 186 млрд руб. (2,5 млрд долл., близко к нашей оценке) вследствие роста нефтегазовых допдоходов. На протяжении 1 кв. 2021 г. фактор интервенций (3,4 млрд долл.) не выходил на первый план из-за сезонно сильного сальдо счета текущих операций (~18 млрд долл. в 1 кв., наша оценка), однако, уже начиная со 2 кв. 2021 г., это соотношение станет менее благоприятным. При прочих равных, велика вероятность, что при сохранении текущих цен на нефть объем интервенций за 2 кв. 2021 г. может сравняться или даже превысить сальдо текущего счета (из-за значительного восстановления импорта при сдерживающем действии ОПЕК++).