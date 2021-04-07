Бум розничных инвестиций в прошлом году привел к рекордным притокам средств частных инвесторов на брокерские счета, в ИИС, ПИФы, и портфели доверительного управления. На фоне такого всплеска активности частных инвестиций уже звучат мнения о сформировавшемся пузыре и возможном разочаровании инвесторов. Тем не менее, по прошествии первого квартала 2021 мы можем говорить о продолжении тренда по переходу частных клиентов от модели "только депозит" к более диверсифицированному портфелю, что вряд ли можно объяснить исключительно низкими ставками. Действительно, низкие процентные ставки, даже на фоне недавнего повышения ключевой со стороны Банка России, в случае рублевых активов, и тем более низких ставок по иностранным валютам, приводят многих клиентов к пониманию необходимости размещения средств в финансовые инструменты. Но есть еще один фактор — растущая зрелость российских частных инвесторов в выборе и распределении средств в различные инструменты.

Первая половина 2020 года, очевидно, заставила инвесторов больше уделять внимание диверсификации портфелей. Это коснулось и валютной структуры вложений, и самого распределения между различными классами активов, и выбора непосредственного инвестиционного инструмента. С учетом этого в диалоге с нашими клиентами мы слышим готовность наполнения портфелей большим, чем ранее, количеством различных инструментов. Рынки также напомнили о важности точного определения риск-профиля инвестора и дисциплины его соблюдения как со стороны самого клиента, так и со стороны финансового института, обеспечивающего вход этого клиента в финансовые инструменты.

Примечательно, что в первой половине 2020 года мы отмечали не столько желание наших клиентов выйти из рынка или сократить до минимума свои вложения, сколько, наоборот, сформировать новые позиции. Зачастую клиенты были готовы инвестировать в те инструменты, к которым до этого у них было более осторожное отношение. Мы не говорим, безусловно, о фокусе исключительно на рисковые активы, все-таки состоятельные клиенты предпочитают взвешенный портфельный подход. Тем не менее мы видели, что наши клиенты с интересом отнеслись в 2020 году к нашим предложениям в фармацевтической отрасли, нефте- и нефтесервисном секторе и в секторе ИТ. Во второй половине года на фоне быстрого роста рынков наших клиентов интересовали такие отрасли, которые в силу ряда причин не смогли восстановить докризисные уровни, но обладали большим потенциалом, как туристическая индустрия.

Если мы говорим о работе банков с состоятельными клиентами мы видим сразу несколько новых моделей поведения на фоне пандемии.

Во-первых, более внимательное отношение к созданию эффективного портфеля, защищенного от рыночного риска. Во-вторых, более внимательное отношение к качественной аналитической информации, помогающей определить лучшую точку входа в те или иные инструменты.

Мы также видим переток спроса от стандартных коробочных решений к тем решениям, которые более гибко подстраиваются под запросы клиентов и текущую рыночную ситуацию. Мы также наблюдаем тенденцию перетока средств наших клиентов из стратегий пассивного управления в качественные активно управляемые фонды на фоне их хорошей динамики по сравнению с рынком в 2020.

Состоятельные клиенты в 2020 году лучше стали понимать необходимость создания грамотно выстроенной среднесрочной и долгосрочной стратегии. Поэтому мы больше видим запросы от наших клиентов на включение в портфель решений, рассчитанных на 3,5 и более лет вложений.

Еще один важный опытом прошедшего года — понимание того, что российская финансовая индустрия, обслуживающая интересы частных инвесторов, стабильна и может уверенно переносить испытания шоков на финансовых рынках. Последовательные действия регулятора и инфраструктурных элементов рынка за последние годы существенно укрепили доверие клиентов к размещению средств в рыночные активы.

Мы заметили, во-первых, определённое сужение "инвестиционной вселенной" до отдельных отраслей и тем на фоне существенно выросших фондовых рынков. Здесь особенный акцент мы делаем на тематике ответственных инвестиций – безусловном фаворите прошедшего года. Мы считает, что и в текущем и последующих годах объем средств, направляющихся в стратегии, связанные с ответственными инвестициями, будет только увеличиваться. ESG-подход станет, возможно, ключевым при формировании инвестиционных решений для наших клиентов практически во всех классах – структурных продуктов, инвестиционных фондов и страхования жизни.

Во-вторых, на фоне достаточно успешной динамики вакцинации особенный акцент мы делаем на стратегиях по инвестированию в те сектора мировой экономики, которые, по разным причинам, еще не восстановились после падения в 2020 году

В целом, мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы фондовых рынков в этом году на фоне непростой, но положительной динамики ситуации с пандемией и низких процентных ставок.



