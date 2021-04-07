Слабый рубль поддержит бумаги экспортеров
Российский рынок акций вчера выглядел намного слабее остальных торговых площадок, потеряв по индексу Мосбиржи почти 0,9% и завершив основные торги под отметкой 3500 пунктов. На российские акции оказали давление страхи усугубления конфликта с Украиной, который из дипломатического грозит перерасти в уже отработанную схему «принуждения к миру».
Наибольшее падение испытали тяжеловесные Сбербанк, «Роснефть», «Норникель» и «Лукойл». Скорее всего, это является следствием начавшегося оттока капитала нерезидентов. Это предположение подтверждается и падением ОФЗ, хотя доллар потихоньку ослабевает на мировом валютном рынке, да и цены американских госбумаг показывают рост.
Первую половину дня неплохо держался рубль, но после обеда, когда американские инвесторы активизируются, он обвалился на процент. Это опять-таки явный сигнал о выходе нерезидентов.
Скорее всего, сегодня снижение продолжится, тем более что внешний фон нельзя назвать позитивным: американские фьючерсы и нефть торгуются в районе вчерашнего закрытия, но в минус ушли промышленные и драгоценные металлы.
Более того Америка находится около верхней границы восходящего канала, и вряд ли предпримет попытку его пробития с учетом наличия краткосрочной технической перекупленности.
Но слабый рубль окажет поддержку бумагам экспортеров, прежде всего черным металлургам, которые и вчера выглядели лучше рынка. Это объяснимо: акции с дивидендной доходностью порядка 20% рука не поднимается продавать.
Пока Индекс Мосбиржи находится выше отметки 3400 пунктов, среднесрочным инвесторам можно сохранять лонги. А вот что делать сегодня спекулянтам – вопрос трудный. Пока непонятно, как скоро политический фактор перестанет действовать на рынок. Сегодня может быть как продолжение распродаж, так и попытка отскока.
Позиции рубля очень слабые. Теперь поддержкой по паре доллар-рубль выступает район 76, а сопротивлением – 78. Не исключено, что при нагнетании политической истерии мы совсем скоро протестируем сопротивление. Его пробой приведет к последующему штурму психологически важной отметки 80, пробой которой откроет рублю дорогу в космос.
Пока не стоит ждать какой-либо поддержки российской валюты со стороны регулятора. Увеличением покупки валюты в Стабилизационный фонд монетарные власти показали, что не намерены ограничивать падение рубля. Видимо, выбор между удержанием инфляции и наполнением бюджета сделан в пользу последнего.
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