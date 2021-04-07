Для роста мировых рынков нужны новые стимулы
После выхода на новые максимальные уровни к середине недели мировые рынки перешли в консолидацию на фоне фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям и в ожидании новых стимулов для продолжения восходящей динамики.
Рынки на максимальных значениях продолжает удерживать ожидание дальнейшего восстановления мировой экономики на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в отдельных странах благодаря активному процессу вакцинации. Это должно способствовать возвращению экономики в привычное русло и ее дальнейшему росту. Днем ранее МВФ повысил прогнозы по динамике мировой экономики, ожидая роста в 2021 и 2022 годах на 6% и 4,4% соответственно. При этом фонд указал на неравномерность восстановления в отдельных странах.
Основной фокус инвесторов сейчас сосредоточен на США, где, кроме активного распространения вакцины против коронавируса, дополнительным фактором выступает реализация принятой программы стимулирования. При этом по мнению МВФ в Европе, где достаточно медленно идет процесс вакцинации, а правительства вынуждены были пойти на продление и ужесточение карантинных ограничений, восстановление отстает на несколько месяцев от США.
Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Большинство азиатских площадок демонстрирует рост в пределах 1,1%. Исключением выступает Китай (-0,5%). Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются в пределах 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает очередную попытку перехода к восстановлению, прибавляя 0,2% и торгуясь в районе 62,9 доллара за баррель. Из факторов, способных сегодня оказать существенное влияние на настроения инвесторов выделим выход статистики по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран, а также публикацию протоколов последнего заседания ФРС США.
По итогам вторника, несмотря на позитивный внешний фон, индекс МосБиржи снизился на 0,9%. Сегодня с утра ожидаем преобладание покупок в российских акциях на фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволит индексу МосБиржи вернуться в диапазон 3500-3600 пунктов, из которого он вышел вниз днем ранее. В дальнейшем восстановлению нашего рынка может поспособствовать улучшение внешней конъюнктуры на фоне хорошей статистики из Европы. В результате, российский рынок сможет отыграть часть потерь вторника и закрепиться в обозначенном коридоре.
Во вторник доллар и евро прибавили к рублю на 1,2% и 1,7% на фоне роста геополитических рисков. Сегодня на утренней сессии национальная валюта предпринимает попытки отыгрыша части вчерашних потерь, в результате чего пара доллар/рубль отступила в район 77 рублей. В ходе сегодняшних торгов ожидаем продолжения восстановления рубля на фоне снижения давления со стороны геополитического фактора и фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям. В результате, рубль в паре с американской валютой сможет удержать позиции в диапазоне 75-77,5 рубля.
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