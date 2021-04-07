Европейские фондовые площадки во вторник росли. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,7%, британский индекс FTSE 100 увеличился больше других на 1,28 %, немецкий DAX вырос на 0,7% и обновил рекордный максимум, а французский CAC прибавил 0,47%.

Главный экономист Международного валютного фонда на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка заявил, что Еврозона вернется к докризисным темпам экономического роста в следующем году. Кроме того, МВФ во вторник улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года — в 5,2%).

Фондовым индексам США не удалось удержаться выше нулевой отметки. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq потерял 0,05%, Dow закрылся на 0,29% ниже нулевой отметки, а S&P500 снизился на 0,1% и составил 4073,9.

Ростом на 4% отметились бумаги Moderna после анонса расширения партнерства с Catalent. Согласно соглашению Catalent выделит высокоскоростную линию до 2023 года, что позволит увеличить выпуск не только вакцины от COVID-19, но и других лекарств.

Акции Southwest Airlines прибавили 2% после того, как стало известно, что отзывает из добровольного продолжительного отпуска 209 пилотов с целью увеличить число перелетов к летнему периоду.

В среду запланирована публикация блока данных стран Еврозоны по индексу деловой активности в сфере услуг март. США опубликуют сальдо торгового баланса февраль

В среду в США состоится выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина.

Также сегодня ожидается публикация протокола заседания ФРС США, состоявшегося 16-17 марта.

Продолжится публикация заявлений МВФ. Так управляющий директор фонда Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка Дэвид Малпас выступят с речами.

После пасхального роста американский рынок немного затормозил восходящую динамику. Однако в среднесрочной перспективе рынкам продолжит оказывать поддержку продолжающиеся стимулы Федрезерва, перспектива новых стимулов, снижение темпов распространения коронавируса и рост вакцинации.



