Российский рынок акций во вторник вновь выглядел существенно хуже ключевых западных площадок. Отставание было замечено еще в понедельник, а вчера оно лишь увеличивалось. При этом торговые обороты у нас ожидаемо выросли вместе с началом торгов на европейских рынках.

Цены на нефть вчера прибавили 1%, развивающиеся рынки в среднем выросли на 0,6%, а индекс мирового рынка акций MSCI ACWI вновь переписал исторические максимумы. В это же время индекс МосБиржи опустился ниже 3500 п.

Очевидных макроэкономических факторов, которые бы способствовали отставанию нашего рынка, не появлялось. При этом мы видим не только падение российских акций, но и в целом бегство из рублевых активов. Накануне снижались и ОФЗ, хотя в условиях наблюдаемого во вторник падения долларовых ставок по длинным гособлигациям в США они, наоборот, должны были получить поддержку. Подобная ситуация при стабильных ценах на сырьевые товары, как правило, происходит исключительно в условиях роста геополитических рисков. В данный момент участники рынка могут негативно реагировать на растущую напряженность вокруг событий на Украине.

Пара USD/RUB во вторник подскочила на 1,1% до 77,3. Переписаны максимумы с ноября прошлого года. Напомню, что тогда цены на нефть были в районе $45, то есть на 28% ниже текущих. Львиная доля этого дисбаланса — это как раз геополитика. Без этого фактора текущий курс USD/RUB выглядит чрезмерно завышенным, относительно сырьевых цен. Любая нормализация ситуации способна привести к достаточно быстрому укреплению национальной валюты. Ближайшим уровнем сопротивления выступает район около 77,7–77,8. Снизу же нет никаких поддержек вплоть до 75–75,3.

В сложившихся условиях становится особенно актуальным сохранение баланса в портфеле акций с точки зрения зависимости инструментов от валютных колебаний. Традиционно от ослабления рубля выигрывают экспортеры. Доля таких бумаг может быть спокойно выше 50%.

Как правило, в начале периода резкой слабости рубля акции экспортеров могут реагировать негативно, как и весь рынок в целом. Их продают вместе с голубыми фишками широким фронтом. Однако затем они достаточно быстро начинают показывать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи. Мы это видели множество раз в последние годы.

Так, во вторник многие акции нефтегазового сектора и даже ряд металлургов, например Норникель, проявили слабость. На мой взгляд, при стабильных ценах на сырье и сохранении курса выше 77 они быстро компенсируют эти потери. Например, черная металлургия практически проигнорировала рыночное падение, что вполне справедливо с учетом высокой потенциальной дивидендной доходности компаний сектора.

Традиционно одним из защитных инструментов в условиях роста курса USD/RUB выступают привилегированные акции Сургутнефтегаза. Вчера они выглядели чуть сильнее рынка, но все же не успели показать уверенный рост. В ближайшей перспективе ожидаю продолжения восходящей тенденции с обновлением максимумов последних лет в районе 44 руб.

Несмотря на снижение, по индексу МосБиржи пока все еще остается актуальным среднесрочный восходящий тренд. Его нижняя граница сейчас расположена около 3430–3440 п. Пока котировки находятся выше, техническая картина остается относительно стабильной, но в случае закрепления ниже этих рубежей ситуация заметно ухудшится.

Сейчас мы видим, что наибольшее давление оказывается именно на ликвидные бумаги. Такое происходит при оттоке крупных нерезидентов и находит отражение в снижении соотношения индексов голубых фишек и второго эшелона. Эта тенденция продолжается с середины марта, когда обострились санкционные риски.

Еще одним признаком локального оттока крупных участников является снижение соотношения цены обыкновенных (АО) и привилегированных (АП) акций Сбербанка. То есть при выходе каких-либо фондов в первую очередь под давлением оказываются наиболее ликвидные обыкновенные бумаги, в которых концентрация крупных участников существенно выше. Привилегированные начинают выглядеть устойчивей. Сейчас соотношение (АО/АП) упало до 1,06. Дальнейшая опережающая динамика АП выглядела бы фундаментально неоправданной.

В фокусе

Банк Санкт-Петербург (+6%). Корпоративных новостей, способствующих столь сильному росту котировок, не поступало. Акции БСП традиционно торгуются с дисконтом к справедливой стоимости и средним мультипликаторам по сектору. После недавнего ралли в отставших акциях ВТБ локальный интерес к другим относительно дешевым бумагам сектора мог аналогично вырасти. По показателю P/B акции БСП по-прежнему торгуются дешевле других публичных банков.

Полюс (+3,5%), Полиметалл (+2,7%). Акции растут на фоне продолжения восстановления цен на золото. В текущих условиях начинает прослеживаться следующая связь: снижение доходностей по гособлигациям США обеспечивает рост спроса на драгметаллы и наоборот. Плюс помогает фактор локального отката по индексу доллара (DXY). По золоту потенциальная зона торможения импульса роста — это район $1750–1770. В случае подъема выше этих отметок реализуется сильных технический сигнал в пользу ускорения движения наверх. Поэтому при работе с акциями золотодобывающих компаний стоит учитывать этот момент. Бумаги Полиметалла в моменте выглядят чуть привлекательней Полюса в плане пространства для отскока.

ВТБ (-3,3%). Бумаги активно корректируются после опережающего роста в предыдущие дни. Потенциальные среднесрочные ориентиры наверху, на мой взгляд, по-прежнему актуальны и находятся на 4,53–4,58 коп. Сильная зона покупателей: 4,05–4,15 коп.

Сбербанк-ао (-2,5%). Как уже выше было отмечено, обыкновенные акции оказались под ударом общерыночной негативной тенденции как ключевая голубая фишка с самой высокой ликвидностью. Ближайшая область поддержки расположена около 277–278 руб. Помимо геополитики каких-то очевидных факторов для снижения недостаточно. При спокойном внешнем фоне возможно постепенное восстановление. Сегодня банк опубликует отчет по РСБУ за I квартал.

Среди корпоративных событий сегодня можно также выделить День стратегии у компании TCS Group.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 без изменений, а нефть Brent в плюсе на 0,3% и находится около уровня $62,9.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.