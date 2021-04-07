Мы прогнозируем рентабельность по OIBDA на уровне 29,7%. Завтра, 8 апреля, АФК «Система» (SSA LI –рекомендация пересматривается) должна опубликовать финансовые результаты за 4 кв. 2020 г. по МСФО. Мы ожидаем, что консолидированная выручка Системы вырастет на 5% (здесь и далее – год к году) до 190 млрд руб. (2,5 млрд долл.), OIBDA – на 7% до 56,4 млрд руб. (741 млн долл.), при рентабельности по OIBDA 29,7% (рост на 0,4 п.п.). Мы также ожидаем, что компания покажет чистый убыток в размере 4,6 млрд руб. (60 млн долл.). На рентабельности негативно отразятся консолидируемая доля убытка Ozon (OZON US – без рекомендации) и достаточно высокие расходы корпоративного центра в этом периоде.

Ожидаем хорошие результаты в медицинском и сельскохозяйственном сегментах. Мы ждем, что МЕДСИ продолжит показывать хорошие результаты и прогнозируем для этого подразделения выручку в размере 7,6 млрд руб. (103 млн долл.), а OIBDA в размере 2,2 млрд руб. (30 млн долл.). На результаты сельскохозяйственного подразделения повлияет сохранение высоких цен на зерно и ослабление курса рубля. Мы ожидаем в этом сегменте выручку на уровне 8,5 млрд руб. (114 млн долл.) и OIBDA 455 млн руб. (6 млн долл.). В сегменте электроэнергетики (БЭСК) мы прогнозируем выручку на уровне 5,1 млрд руб. (69 млн долл.), а OIBDA 950 млн руб. (13 млн долл.)

IPO компании «Сегежа» может стать основным драйвером для акций АФК «Система» в ближайшее время. Крупнейшие операционные компании Системы уже опубликовали свои результаты за 4 кв. 2020 г., и мы не ждем сюрпризов от отчетности самой компании. В ближайшее время Система может провести публичное размещение акций еще одного из своих подразделений – лесопромышленной группы «Сегежа», что в случае успеха должно поддержать интерес и к акциям материнской компании. Наша рекомендация по акциям Системы в данный момент пересматривается.