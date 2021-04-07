Во вторник нефтяные котировки подросли, частично отыгрывая распродажи предыдущего дня. На фоне перспектив роста предложения со стороны стран ОПЕК+ внимание участников рынка сфокусировано на макростатистике, которая может выступить косвенным индикатором спроса на топливо, опосредованного экономическим восстановлением. Статистика за март в крупнейших потребителях нефтепродуктов, США и Китае, внушает оптимизм, однако всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе и продление локдаунов в ряде стран заставляют с тревогой смотреть на ситуацию со спросом в апреле.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник улучшил свою оценку экономического роста в 2021 г. По мнению экспертов МВФ, за счет беспрецедентного уровня госрасходов, в первую очередь со стороны США, в этом году экономика может вырасти на 6% вместо ожидаемых ранее 5,5%. Для спроса на нефть это несомненный плюс — чем выше экономическая активность, тем выше спрос на энергоносители.

Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) во вторник представило очередной краткосрочный прогноз по энергетическим рынкам (STEO), в котором обозначило оптимистичный взгляд на перспективы спроса на топливо в летний сезон. Прогноз по спросу на 2021 г. был повышен с 97,5 до 97,7 млн б/с. Прогноз по средней цене Brent в 2021 г. повышен с $60,7 до $62,3 за баррель. При этом во II квартале средняя цена ожидается на уровне $65 за баррель, выше текущего уровня. Оценка добычи нефти в США была понижена с 11,15 млн до 11,04 млн б/с.

Позитивный новостной фон и технический отскок позволили фьючерсам на Brent закрыть торговую сессию вторника в небольшом плюсе. При этом краткосрочный потенциал для дальнейшего снижения в район $57,5–59 за баррель сохраняется.

Во вторник прошла встреча членов СВПД по ядерной сделке с Ираном. Переговоры о снятии санкций с иранского нефтегазового экспорта в обмен на приостановку Ираном ядерных испытаний сдвинулись с мертвой точки, но до разрешения конфликта еще далеко. Ни одна из сторон не хочет делать первые шаги для разрешения ситуации.

Ранее в 2018 г. из-за возобновления санкций США в отношении иранского экспорта добыча нефти в республике сократилась на 1,5–1,8 млн б/с. По мере полного или частичного снятия санкций эти баррели будут возвращаться на рынок, что окажет влияние на мировой баланс спроса и предложения. Для цен на нефть такой сценарий будет негативным фактором и, возможно, потребует реакции со стороны ОПЕК+ в виде более глубоких сокращений.

По оценке Reuters, в I квартале 2021 г. иранская добыча уже выросла на 160 000 б/с на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и позитивных ожиданий от переговоров с новой администрацией США.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,6 млн баррелей. При этом запасы бензина выросли на 4,6 млн баррелей, запасы дистиллятов выросли на 2,8 млн баррелей. Сегодня в 17:30 МСК будет опубликована официальная статистика от Минэнерго США.