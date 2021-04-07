Сектор российских еврооблигаций: доходности UST откатились от локальных максимумов. Рост геополитических рисков из-за обострения ситуации на северо-востоке Украины не позволил российским евробондам вчера отыграть снижение доходности базового актива. 5-летняя CDS на «Россию» увеличилась до 115 б. п. – максимального уровня с начала октября прошлого года.

Сектор ОФЗ: снижение на ослаблении рубля. Рублевый долговой рынок вчера не смог остаться в стороне от ослабления национальной валюты на росте геополитических рисков. ЦБ РФ на следующем заседании совета директоров 23 апреля планирует рассмотреть три варианта возможных решений: сохранить ставку неизменной, повысить ее на 25 б. п. или на 50 б. п., сказал в интервью «Рейтер» глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Отметим, что этот же набор вариантов присутствовал и на мартовском заседании, когда регулятор повысил ключевую ставку на 25 б. п. до 4,50%. Таким образом, можно предположить, что базовым вариантом апрельского решения по ставке является ее повышение на 25 б. п.