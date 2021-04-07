По данным Росстата в марте индекс потребительских цен прибавил 0.66% м/м, замедлившись с 0.78% м/м в феврале. Локомотивом роста остались продовольственные товары (+0.82% м/м), хотя в этом месяце инициатива сосредоточилась за пределом плодоовощной продукции. Рост цен на непродовольственные товары ускорился до 0.72% м/м, в том числе из-за нашумевшего роста цен на топливо (+1.12% м/м). Цены на услуги выросли на 0.37% м/м.

В соответствии с данными недельной инфляции, рассчитываемой на базе более узкого набора товаров, в последние две недели марта инфляция в годовом выражении уже отступила от 5.8% г/г. Месячные данные по итогам марта зафиксировали годовую оценку на уровне 5.7% г/г. В этой связи можно с высокой долей уверенности говорить о пройденном пике инфляции, хотя ключевым вопросом на перспективу остается темп ее последующей нормализации и возврата к целевым уровням.

Рассуждая на перспективу предстоящего заседания Банка России, следует отметить, что динамика сезонно сглаженных показателей в марте показала явные признаки замедления. Продуктовая инфляция в марте замедлилась до 7.7% м/м с 11.6% м/м в годовом выражении месяцем ранее, а цены на услуги без учета тарифов вернулись 5.0% м/м против 5.7% м/м в годовом выражении. Однако, проблема роста издержек производителей остается ключевой, что находит отражение в росте цен наименее волатильных товаров и услуг: рассчитываемый нами показатель без учета топлива, овощей и фруктов, а также тарифов достиг 6.2% м/м против 5.3% м/м в годовом выражении.

Учитывая текущую нестабильную ситуацию как на внешнем, так и на внутреннем рынке, а также риски для ослабления курса рубля, мы полагаем оправданным повышение Банком России ключевой ставки на опорном заседании 23 апреля (Росбанк: +25 бп до 4.75% в 2к’21). Для последующей траектории ставки критическим будет обновленный макро прогноз в части ожиданий регулятора относительно восстановления внутреннего спроса и длительности шоков предложения.