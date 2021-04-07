Ситуация на фондовом рынке спокойная. Основные индексы вблизи значений предыдущего закрытия. Это свидетельствует в пользу версии о том, что ослабление рубля связано не с геополитикой, а с технической картиной. Выход наверх из коридора с границами прибл. 73-76, в котором пара USDRUB находилась с декабря прошлого года, с высокой вероятностью спровоцирует подскок в диапазон 79-80. Но ажиотажа ни на валютном ни на фондовом рынке не наблюдается, торговая активность на нормальном уровне.

Оборот в паре доллар-рубль сегодня, возможно, превысит 3 млрд, но это связано не с увеличением покупок в интересах Минфина, а со спекулятивными операциями игроков. Котировки облигаций, которые сегодня предложит Минфин, обновляют локальные минимумы, но на этом фоне как раз может быть высокий спрос, когда как и неделю назад, облигации снижались перед аукционом, и игроки сумели купить огромный объем с доходностью выше 7% годовых. Сейчас доходность выпусков 26233 и 26235 на уровне 7,4% и 7,3%, что при ставке фондирования 4,3% делает их спекулятивные покупки выгодными. Пока на рынке присутствует большой объем ликвидности и нет ажиотажного спроса на валюту, ставки на денежном рынке не пойдут вверх. Инвесторы не верят в значительное ослабление рубля в среднесрочной перспективе, и не готовы скупать валюту. Сегодня ожидаем, что USD/RUB закроется в диапазоне 77-78, индекс Мосбиржи: 3480-3500 п.



