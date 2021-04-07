В среду рубль остается под давлением геополитических факторов. В утренние часы доллар на российском рынке поднимался выше 78 руб. – впервые с ноября 2020 г., а евро преодолевал отметку в 92,6 руб. – также впервые с начала ноября прошлого года. К середине дня рубль терял около 0,4% в паре с американской валютой и примерно 0,5% в паре с единой европейской.

Впрочем, если накануне давление на рубль оказывала исключительно геополитическая напряженность, то в среду днем накладывало отпечаток и общее ухудшение внешнего фона. Так, наряду с рублем корректировалось и большинство других валют-аналогов по EM. В том числе потери отдельных валют даже превосходили потери рубля (например, индийская рупия снижалась более чем на 1%). Стоимость нефти после роста накануне (вместе с улучшением прогнозов МВФ по росту мирового ВВП) также корректировалась, ожидая вечерних данных по запасам и добыче нефти в США (предварительные данные API показали снижение недельных запасов на 2,6 млн баррелей).

Стоит отметить, что за последнее время в поддержку рубля косвенно играла риторика официальных представителей финансовых властей. В частности, в интервью главы департамента ДКП Кирилла Тремасова и в выступления Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова на биржевом форуме звучали очередные сигналы в пользу правильности курса на нормализацию процентной политики в РФ. Однако ухудшение геополитического фона пока не позволило рублю отыграть словесные интервенции по ДКП.