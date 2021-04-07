Оценка сервиса Clubhouse с начала года выросла вчетверо – до $4 млрд. Компания намерена провести очередной раунд венчурного финансирования, но теперь уже по более высокой стоимости. По любым меркам рост капитализации для одиночного приложения выглядит просто взрывным: еще предыдущей весной инвесторы из Andreessen Horowitz оценили Clubhouse в $100 млн и дали на развитие $12 млн. Второй раунд привлечения, который проходил в январе, давал оценку бизнеса в $1 млрд. На тот момент у Clubhouse было порядка 600 тысяч активных пользователей. Уже к февралю их стало 13 млн.

Рост оценки Clubhouse объясняется феноменальным ростом популярности сервиса: в истории вряд ли найдется хоть одна платформа, которая увеличила число пользователей за месяц в 20 раз с охватом сразу нескольких стран. Помимо США Clubhouse в конце зимы привлек массовую аудиторию в Германии и Китае. В марте ажиотаж пошел на спад, поскольку звезды вроде Илона Маска перестали проводить конференции на платформе. Сейчас активная аудитория Clubhouse немногим превышает 10 млн человек.

Пока проект очень далек от того, чтобы предложить себя широкому рынку. Это чисто венчурная инвестиция, причем в ранней стадии развития, и речи о выручке не идет. Монетизировать свой рост Clubhouse, вероятно, сумеет, не раньше, чем достигнет стабильной аудитории в диапазоне 150-200 млн человек. До этого времени основные конкуренты могут занять нишу за счет внедрения голосовых чатов на базе существующих соцсетей и мессенджеров. На данный момент аналоги Clubhouse есть, либо готовятся к релизу у Twitter, Facebook, Microsoft (LinkedIn), Telegram, Slack и Discord. Эти проекты с большей вероятностью позволят инвесторам заработать – в частности потому, что Twitter, Facebook, Microsoft и Slack уже торгуются на рынке.