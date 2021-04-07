Крупнейший швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse Group AG (NYSE:CS) получил крупный убыток после краха хедж-фонда Archegos Capital Management, фиаско которого привело к квартальным убыткам и серьезным изменениям в менеджменте швейцарского банка.

Credit Suisse спишет 4,4 млрд франков ($4,7 млрд), связанного с ее сотрудничеством с Archegos, это вынудит конгломерат сократить дивиденды и приостановить buyback. Директор по рискам и генеральный директор инвестиционного подразделения компании были среди нескольких руководителей, замененных после крупнейшей за более чем десятилетие инвестиционной ошибки Credit Suisse.

Хотя конгломерат был далеко не единственным банком, который позволил фонду Билла Хванга (Archegos) рискованно увеличивать объем позиций в нескольких производных финансовых инструментах. Но другим удалось достаточно быстро ликвидировать позиции практически без ущерба для себя.

Это вызвало вопросы по поводу того, насколько генеральный директор Credit Suisse Томас Готтштейн контролирует риски компании. Кредитная организация оказалась втянутой в крах малоизвестного финансового игрока.

Несмотря на заявления Т. Готтштейна, о том, что «будут извлечены серьезные уроки», открытым остается вопрос, как на растущем рынке допущена столь существенная недооценка рисков, и не пора ли Credit Suisse произвести новые стресс-тесты для выявления слабых мест инвестиционной стратегии. Credit Suisse уже избавился от основной части своих вложений в Archegos, чему способствовала продажа на этой неделе за 2,3 миллиарда долларов.

Считаем, что продолжение распродажи активов Archegos (только на этой неделе на сумму $2,3 млрд) и любых оставшихся позиций может существенно повлиять на результаты второго квартала. По информации Bloomberg убыток до налогообложения может составить около 900 млн франков в первом квартале.

Последствия будут ощущаться в банке долгосрочно, поскольку Credit Suisse для того, чтобы соответствовать своим целям, должен отдавать приоритет сохранению размера капитала и достаточности капитала, а только потом росту показателей.

Сокращение дивидендов и приостановка обратного выкупа предотвратили более серьезный «удар» по собственному капиталу. Акции CS приостановили падение и даже выросли на 0,92% на торговой сессии вторника. Тем не менее с начала года бумаги потеряли 14%. Интересным уровнем для их приобретения после коррекции выглядит $9,3/акцию на NYSE.