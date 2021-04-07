По данным Росстата, инфляция в годовом выражении достигла 5,8% г./г. в марте (5,7% г./г. в феврале). По-прежнему главным фактором остается сегмент продуктов питания (7,6% г./г. против 7,7% г./г. в феврале), тогда как непродовольственные товары и услуги показывают гораздо более сдержанную динамику (4,7% г./г. против 4,5% г./г. в феврале). Тем не менее, позитивным является тот факт, что ускорение инфляции в марте замедлилось на фоне снижения и темпов роста базовой инфляции, и удорожания плодоовощной продукции.

Динамика м./м. (с исключением сезонности) также стабилизируется. Ее пик, судя по всему, пришелся на февраль (+0,7% м./м.), тогда как уже в марте она снизилась до 0,56% м./м. По нашим оценкам, в ближайшие месяцы месячные темпы продолжат сокращаться, что (наряду с эффектом высокой базы прошлого года) повлияет на улучшение годовой динамики до 5,6% в ближайшие два квартала. Согласно нашему прогнозу, в базовом сценарии инфляция снизится до 4,9% г./г. по итогам этого года.

В целом хотя динамика инфляции за месяц и оказалась больше недельных оценок (5,6-5,7% г./г.), для ЦБ, как мы полагаем, такая динамика не является сюрпризом и не меняет его планов по степени ужесточения политики. По нашим оценкам, до середины года ЦБ должен повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5% — как в ответ на санкционные риски, так и в ответ на сохранение высоких темпов инфляции. При этом мы полагаем, что вероятность повышения ставки на 50 б.п. уже на предстоящем в апреле заседании велика – недавно глава департамента ДКП ЦБ РФ К. Тремасов допустил такой вариант в числе возможных. Напомним, что в апреле регулятор также планирует опубликовать свою ожидаемую траекторию по ставке, которая может внести дополнительную ясность относительно степени ужесточения политики в этом году. Пока мы полагаем, что в 2021 г. при прочих равных повышения ключевой ставки до 5% будет достаточно.