Рубль угрожает ускорить снижение
Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль почти полностью нивелировал этот импульс, но затем возобновил умеренное повышение. Однако незадолго до старта основной сессии российская валюта устремилась вниз, обновив пятимесячный минимум к доллару и евро.
После открытия основных торгов рубль существенно сократил потери и некоторое время консолидировался. Российская валюта почти не реагирует на сигналы с мировых рынков, оставаясь под негативным воздействием геополитического фактора.
Глобальные площадки и котировки нефти после высокой волатильности вторника сегодня уменьшили амплитуду разнонаправленных движений, и поначалу демонстрировали умеренно позитивную динамику. Поддержку рисковым активам оказывает начавшееся в понедельник снижение доходностей гособлигаций США, что уменьшило угрозу всплеска инфляции и более раннего ужесточения монетарной политики ФРС.
Правда, после старта основной российской сессии нефть резко сдала позиции, и в целом ситуация на мировых рынках ухудшилась, однако это не помешало рублю скорректировать мощное нисходящее движения, после чего он возобновил активное снижение.
Развивающиеся валюты утром перешли к планомерному ослаблению, хотя доллар довольно сдержанно укреплялся. Затем он резко снизился, но это вызвало лишь умеренную коррекцию в секторе.
Российский долговой рынок ускорил нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI испытал сильное снижение, приблизившись к двенадцатимесячному минимуму, который был установлен в конце марта.
Нефть остается под давлением
Поначалу нефть совершала разнонаправленные движения на положительной территории, но после открытия у нас основных торгов резко просела. Затем котировки быстро восстановились, обновив дневной максимум. Сейчас Brent теряет 0,7% около отметки $62,3.
Ночные данные Американского института нефти показали более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти. Однако нефтяные цены в моменте почти не заметили этот позитив, но в целом он оказал умеренную поддержку рынку нефти.
Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 1,4 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 0,3 млн барр.
Доллар не сдается
В первой половине дня американская валюта демонстрировала разнонаправленную динамику, периодически обновляя дневные вершины. В начале основной российской сессии индекс доллара (DXY) резко снизился, переписав двухнедельный минимум, после чего быстро восстановился, торгуясь сейчас в небольшом плюсе около значения 92,4 п.
Европейская валюта поначалу консолидировалась, перейдя во второй половине дня к укреплению. В результате пара EUR/USD обновила двухнедельный максимум, после чего просела, находясь сейчас в небольшом плюсе вблизи отметки 1,188.
Техническая картина
Как и предполагалось в предыдущих обзорах, после преодоления области сопротивления 76,5–76,7 пара USD/RUB вновь атаковала уровень 77 руб., и со второй попытки преодолела его. Сейчас доллар натолкнулся на еще одно техническое препятствие — диапазон 77,55–77,93, откатившись от его верхней границы. Тем не менее, до тех пор, пока на часовом графике краткосрочный восходящий канал остается в силе, вскоре мы можем увидеть еще одну попытку пробоя уровня 78 руб.
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