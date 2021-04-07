Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль почти полностью нивелировал этот импульс, но затем возобновил умеренное повышение. Однако незадолго до старта основной сессии российская валюта устремилась вниз, обновив пятимесячный минимум к доллару и евро.

После открытия основных торгов рубль существенно сократил потери и некоторое время консолидировался. Российская валюта почти не реагирует на сигналы с мировых рынков, оставаясь под негативным воздействием геополитического фактора.

Глобальные площадки и котировки нефти после высокой волатильности вторника сегодня уменьшили амплитуду разнонаправленных движений, и поначалу демонстрировали умеренно позитивную динамику. Поддержку рисковым активам оказывает начавшееся в понедельник снижение доходностей гособлигаций США, что уменьшило угрозу всплеска инфляции и более раннего ужесточения монетарной политики ФРС.

Правда, после старта основной российской сессии нефть резко сдала позиции, и в целом ситуация на мировых рынках ухудшилась, однако это не помешало рублю скорректировать мощное нисходящее движения, после чего он возобновил активное снижение.

Развивающиеся валюты утром перешли к планомерному ослаблению, хотя доллар довольно сдержанно укреплялся. Затем он резко снизился, но это вызвало лишь умеренную коррекцию в секторе.

Российский долговой рынок ускорил нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI испытал сильное снижение, приблизившись к двенадцатимесячному минимуму, который был установлен в конце марта.

Нефть остается под давлением

Поначалу нефть совершала разнонаправленные движения на положительной территории, но после открытия у нас основных торгов резко просела. Затем котировки быстро восстановились, обновив дневной максимум. Сейчас Brent теряет 0,7% около отметки $62,3.

Ночные данные Американского института нефти показали более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти. Однако нефтяные цены в моменте почти не заметили этот позитив, но в целом он оказал умеренную поддержку рынку нефти.

Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 1,4 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 0,3 млн барр.

Доллар не сдается

В первой половине дня американская валюта демонстрировала разнонаправленную динамику, периодически обновляя дневные вершины. В начале основной российской сессии индекс доллара (DXY) резко снизился, переписав двухнедельный минимум, после чего быстро восстановился, торгуясь сейчас в небольшом плюсе около значения 92,4 п.

Европейская валюта поначалу консолидировалась, перейдя во второй половине дня к укреплению. В результате пара EUR/USD обновила двухнедельный максимум, после чего просела, находясь сейчас в небольшом плюсе вблизи отметки 1,188.

Техническая картина

Как и предполагалось в предыдущих обзорах, после преодоления области сопротивления 76,5–76,7 пара USD/RUB вновь атаковала уровень 77 руб., и со второй попытки преодолела его. Сейчас доллар натолкнулся на еще одно техническое препятствие — диапазон 77,55–77,93, откатившись от его верхней границы. Тем не менее, до тех пор, пока на часовом графике краткосрочный восходящий канал остается в силе, вскоре мы можем увидеть еще одну попытку пробоя уровня 78 руб.