Вчера индекс РТС вырос на 0,19%. Зону поддержка на уровне 1410-1415 спекулянты отработали хорошо. Плохим я рынок не считаю. В этом году рынок благосклонен к спекулянтам, а в следующем возможно будет благосклонен к инвесторам. Есть возможность для заработка.

Почему сейчас рынок благосклонен к спекулянтам? Мы вошли в эпоху гибридных войн, а 19 сентября 2021 года состоятся выборы в ГосДуму. Не углубляясь в политику могу сказать что спокойной жизни у инвесторов не будет — сентябрь не за горами. На графике нефти сформировался локальный понижательный тренд. Есть объективный факт — из-за новой волны пандемии в некоторых странах Европы и в Индии замедляется производственная активность, что приводит к излишним баррелям нефти. При этом ОПЕК+ решила нарастить добычу топлива в ближайшие три месяца. У меня как и прежде есть сомнения, что в ближайший месяц котировкам нефти марки Brent удаться закрепиться выше зоны сопротивления 55,5-65,5. И на графиках ЛУКОЙЛа, Роснефти и некоторых других нефтяных акций мы видим точно такой же локальный понижательный тренд как на графике нефти. Вероятно, после того как в США начнется автомобильный сезон а Европа выйдет из пандемии ситуация изменится к лучшему.

Индекс S&P-500 вчера вырос на 0,15%. Композитный индекс Nasdaq упал на 0,1%. В США восстановление экономики набирает темпы. При этом протокол заседания ФРС подчеркивает, что рано ужесточать денежную политику. Руководители Федеральной резервной системы заявили, что пройдет «некоторое время», прежде чем они начнут отменять агрессивные денежно-кредитные меры для поддержки экономики, и заблаговременно сообщат о любых возможных шагах. Это благоприятный фактор для инвесторов. Есть и неблагоприятный фактор… Усиление налогового пресса. Министерство финансов США опубликовало более подробную информацию о налоговом плане Байдена. Президент Джо Байден по-прежнему призывает к повышению ставки федерального подоходного налога с 21% до 28%. Правда вчера он заявил, что готов пойти на компромисс в вопросе увеличения корпоративного налога, поскольку многие компании и сенаторы высказывают возражения.

Картина на высокотехнологичном индексе Nasdaq следующая — он на этой неделе преодолел сопротивление около уровня 13 600 и закрепился выше 50-дневной скользящей средней. И это хорошо для «быков». Плохо для «быков» то, что локально индекс перегрет. На этой неделе он достиг верхнего конверта Боллинджера. Профессионалы в этой точке покупать не будут и мы видим что силы «быков» стали иссякать. Они сейчас нуждаются в передышке. На следующей неделе, начнут поступать корпоративные результаты за первые три месяца 2021 года. Есть определенные риски для инвесторов и состоят они в том что

большая часть восстановления экономики уже заложена в цены акций США. Парадоксально, но хорошая отчетность может привести к снижению рынка.

Определенные долгосрочные риски связаны и с вакцинацией. 33% населения Америки получили по крайней мере одну дозу вакцины, но сколько будет длиться иммунитет после вакцинации? Вопрос пока открытый и может быть люди чувствующие себя сейчас защищенными во второй половине года опять почувствуют свою незащищенность от коронавируса, что негативно отразится на многих акциях. Сегодня фьючерсы на открытие американского рынка находятся в положительной зоне, но об успехе массовой вакцинации в США говорить пока рано.