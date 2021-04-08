АФК Система отчитается за 2020 год по МСФО
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции РусГидро (+3,71%). В числе аутсайдеров оказались акции Банка ТКС (-3,20%). Пара USD/RUB впервые с 5 ноября поднялась в диапазон 77,00–78,00.
АФК Система (+0,37%) отчитается за 2020 год по МСФО. Ожидается, что консолидированная выручка корпорации составит 707 млрд руб., EBITDA — 249 млрд руб., консенсус-прогноз по прибыли — 9 млрд руб. В 2021 году объем консолидированной выручки может увеличиться в пределах 6%, главным образом за счет вклада МТС. Однако в структуре холдинга наибольший в процентном выражении рост могут продемонстрировать Медси и другие компании; как следствие, не исключено, что рост консолидированной выручки окажется лучше ожиданий.
Рубль в центре внимания. Отметим, что паника наблюдается не на валютном рынке, а на исключительно в СМИ: ослабление рубля пытаются объяснить влиянием геополитических факторов, однако это не подтверждается, поскольку в среду в равной степени к доллару падали все основные валюты СНГ. Скачок курса спровоцирован главным образом технической картиной и сокращением доли нерезидентов в ОФЗ. Спрос на эти бумаги на аукционах со стороны локальных игроков по-прежнему высокий ввиду разницы в доходности и ставке фондирования на покупку облигаций. Игроки не верят в радикальное ужесточение политики ЦБ и ослабление рубля. Мы ожидаем, что пара USD/RUB в ближайшие дни вернется в диапазон 75–76.
Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 76,50–78,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3450–3500 пунктов.
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