Ряд факторов зовет к продолжению отскока в акциях и рубле
Российский рынок акций вчера открылся сильным падением. Нижняя граница восходящего канала на уровне 3480 пунктов отпружинила Индекс Мосбиржи, и больше тестировать поддержку он не пытался. Основные торги завершились ростом рублевого индикатора на символические 0,2%, несмотря на неопределенность внешнего фона. На вечерних торгах покупки продолжились.
Сегодня картина улучшается. Пока нет никаких признаков дальнейшей конфронтации отношений с Украиной и Западом. Трейдеры приняли на веру слова секретаря Совбеза Николая Патрушева о том, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине. Это поддержало покупки, хотя других слов было трудно ожидать…
Сегодня пришла еще одна хорошая новость от западных СМИ: раскрыты подробности готовящихся США санкций за «вмешательство» России в их выборы и хакерские атаки. Штаты планируют выслать российских дипломатов и наложить ограничения на «близких» к Путину лиц. Если такие меры будут приняты, то это станет свидетельством о нежелании США ухудшать отношения с РФ.
Наконец, с утра подрастают на полпроцента американские фьючерсы. В опубликованных ФРС «минутках» инвесторы не нашли сигналов на намерение начать более быстрое, чем ожидалось ранее, ужесточение денежно-кредитной политики.
Так что все говорит в пользу того, что начатый вчера отскок на рынке акций сегодня не только получит продолжение, но и усилится.
Рекомендуем обратить внимание на Сбер. Вчера банк выпустил очень сильную отчетность: чистая прибыль в марте выросла в годовом исчислении аж на 66%, прибыль за первый квартал возросла на 29%. У Сбера есть все причины двинуться в сторону исторических максимумов и психологически важной отметки 300 руб. Вот только стоит помнить, что эта бумага первой и наиболее негативно реагирует на политические и санкционные риски, а также девальвацию рубля.
По-прежнему позитивно смотрим на бумаги черных металлургов.
Сегодня растут практически все биржевые товары, за исключением нефти. Несмотря на укрепление рубля, ждем продолжения отскока «Норникеля» и небольшого роста акций золотодобытчиков.
Основные риски покупок опять кроются в Америке: Индекс S&P500 очень близок к сопротивлению в виде верхней границы восходящего канала, которая сейчас проходит чуть выше отметки 4100 пунктов. Поводов для ее пробития нет. Поэтому как минимум не стоит надеяться на усиление американского роста, а как максимум – ждать отката от сопротивления.
Пара доллар-рубль вчера дважды тестировала сопротивление 78. Но попытки были не агрессивные, и пара быстро откатывала от преграды. Кроме политики, на рубль давило усиление распродаж ОФЗ, цены которых ушли в район конца марта прошлого года.
Сегодня на утренних торгах рубль потихоньку укрепляется, скорее всего, продолжит это делать и дальше. Но рассчитывать на уход пары доллар-рубль под поддержку 76 пока не приходится.
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