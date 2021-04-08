Ко второй половине недели мировые рынки продолжили удерживать позиции у исторических максимумов в отсутствии существенных поводов для продолжения уверенного роста.

При этом коррекцию днем ранее сдержали ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики в США. Инвесторы обратили внимание на протоколы последнего заседания американского регулятора, где члены комитета были едины во мнении, что для начала сворачивания стимулирующей политики, включая программу выкупа активов, необходимо получить более четкие сигналы восстановления американской экономики. Это несколько снизило опасения инвесторов относительно возможности более раннего ужесточения ДКП в Штатах, что способствовало стабилизации доходностей 10-летних бумаг в США ниже 1,7%, давлению на доллар и поддержало спрос на рисковые активы. На таком фоне основные американские индексы прибавили до 0,2%.

Плюс к этому, инвесторы продолжают следить за динамикой восстановления экономик, как мировой, так и отдельных стран и регионов, фокусируя внимание на статистике. Так, днем ранее позитивным фактором стали данные по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран. И хотя рост деловой активности в секторе из ведущих стран наблюдается лишь в Германии (51,5 пункта, показатель Еврозоны составил 49,6 пункта), опубликованные цифры оказались лучше ожиданий инвесторов, что сдержало в среду продажи на европейских площадках, удержав основные индексы у уровней закрытия предыдущего дня.

Если же говорить о настроениях на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Азиатские площадки растут в пределах 0,8%, а исключением выступает Япония (-0,2%). Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent находится под давлением, снижаясь на 0,6% и торгуясь в районе 62,8 доллара за баррель. Из важных событий в ходе дня выделим публикацию статистики по заявкам на пособие по безработице в США и выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.

По итогам среды индекс МосБиржи прибавил 0,2%, закончив сессию чуть выше 3500 пунктов. Сегодня на открытии, несмотря на некоторое снижение цен на нефть, ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что поспособствует закреплению рынка выше данной отметки. В дальнейшем наш рынок может быть поддержан улучшением внешней конъюнктуры, что приведет к продолжению восстановления индекса МосБиржи и его подъему к середине диапазона 3500-3600 пунктов.

В среду доллар и евро снизились по отношению к рублю на 0,4%. Сегодня на утренней сессии рубль продолжает восстанавливать позиции относительно основных мировых валют, в результате чего пара доллар/рубль отступила в район 76,8 рубля. В дальнейшем ожидаем преобладания покупок в национальной валюте на снижении давления со стороны геополитического фактора, что будет способствовать фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в долларе и евро. Это приведет к отступлению американской валюты в середину диапазона 75-77,5 рубля, который, на наш взгляд, останется актуальным для нее в ближайшие сессии.