В среду распродажи российского госдолга продолжились
В среду распродажи российского госдолга продолжились – доходность 5-летних ОФЗ выросла на 9 б.п. – до 6,81% годовых, 10-летних – также на 9 б.п. – до 7,26% годовых. Внутри дня доходности 10-летки достигали уровне мартовских экстремумов – 7,3% годовых.
На фоне продаж нерезидентами, как и ожидалось, поддержку рынку продолжают оказывать крупные локальные институциональные инвесторы. Так, на сегодняшнем аукционе Минфин разместил длинные 10-ти и 14-летние ОФЗ на 92 млрд. руб., из которых 60 млрд. руб. были покупками ВТБ. По заявлениям представителей госбанка, ВТБ планируем продолжить покупки госбумаг при текущих уровнях доходности как на первичном, так и на вторичном рынке.
Мы также сохраняем рекомендацию «накапливать» длинные ОФЗ от текущих уровней; считаем, текущие уровни чрезмерными относительно перехода к нейтральной ДКП ЦБ.Вчерашние покупки на просадке рынка позволяют рассчитывать на попытку отскока котировок ОФЗ на сегодняшних торгах.
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