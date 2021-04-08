С 30 марта 2021 года по 5 апреля 2021 года свою первую дефляцию в истории завершил токен TRX. По подсчетам аналитиков криптовалютной биржи KickEX, общее предложение токенов TRX было сокращено с 101 678 790 175 до 101 673 029 723, что стало на 5 760 000 меньше, на сумму $780 000 (на 06.04.2021).

Это событие произошло после достижения консенсуса среди сообщества TRON, что привело к превращению TRX в дефляционный актив, и таким образом оно знаменует собой первый шаг TRX от инфляции к дефляции.

Переход TRX от инфляционного актива к дефляционному укрепляет его стоимость.

Как собственный токен в сети TRON, TRX приносит своим держателям более сильную позицию при обмене активами. TRX демонстрировал мощь как один из первых разработчиков криптовалют и продолжит быть основным средством производства в эпоху всеобъемлющего Web 3.0, поскольку TRON фокусируется на развитии инфраструктуры для «децентрализованного» интернета, привлекая разработчиков из Ethereum своей низкой стоимостью.

Протокол TRON, который поддерживает одну из крупнейших в мире децентрализованных операционных систем на основе блокчейна, направлен на обеспечение масштабируемой, высокодоступной и высокопроизводительной поддержки, которая служит основой для всех децентрализованных приложений в экосистеме TRON. Протокол также использует инновационную подключаемую платформу смарт-контрактов для улучшения совместимости со смарт-контрактами Ethereum.

В конце июля 2018 года TRON приобрел BitTorrent Inc., интернет-компанию со штаб-квартирой в Сан-Франциско, продукцию которой используют более 170 миллионов потребителей ежемесячно, а протокол BitTorrent Inc. ежедневно доставляет 40% мирового интернет-трафика.

Распределенная технология, разработанная BitTorrent Inc., является хорошо масштабируемой и позволяет создателям и потребителям контролировать свой контент и данные.

Рыночная капитализация токенов TRX составляет более $11,6 млрд на 07.04.2021.