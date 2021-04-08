Торговая активность на вторичном рынке вчера оставалась повышенной – оборот торгов в сегменте ОФЗ на МосБирже составил 31,1 млрд руб., снизившись относительно 36,1 млрд руб. днем ранее. Самая высокая активность наблюдалась в среднесрочных выпусках, тогда как на дальнем отрезке кривой она снизилась в преддверии аукционов. В целом длинные ОФЗ выросли в доходности примерно на 9–10 бп, 10-летний ОФЗ-26218 (YTM 7,3%) опустился в цене на 0,8 пп. Бенчмарки со сроком обращения до 2028–2029 гг. и 2023–2024 гг. показали отстающую динамику, прибавив в доходности 11–15 бп. Среднесрочные выпуски выросли в доходности на 8–10 бп, в том числе 4-летний ОФЗ-26229 (YTM 6,8%) подешевел на 0,4 пп. Стоит отметить, что сначала произошла коррекция в ставках процентных свопов, а уже затем ОФЗ начали расти в доходности. ОФЗ оказались в числе аутсайдеров среди облигаций развивающихся стран, длинные бенчмарки которых опустились в доходности в среднем на 3 бп. 10-летние выпуски Мексики и ЮАР по итогам торгов снизились в доходности на 15–20 бп.

Несмотря на рост волатильности Минфин вчера провел аукционы по размещению ОФЗ, хотя раньше при такой конъюнктуре они обычно отменялись. Общий объем размещения составил 92 млрд руб. при совокупном спросе в 120,5 млрд руб. Судя по статистике размещения, основными покупателями выступили несколько крупных локальных инвесторов. 10-летний ОФЗ-26235 пользовался более высоким спросом – при общем объеме заявок в 73,4 млрд руб. объем размещения составил 54,69 млрд руб. Доходность по цене отсечения сложилась на уровне 7,31% – с нулевой премией к уровню вторичного рынка до аукциона, но с премией 9–10 бп к уровню закрытия вторника. Всего было удовлетворено 56 заявок, самая большая из которых – на сумму 9 млрд руб. (24% от общего объема). На пять крупнейших заявок на сумму 27,66 млрд руб. пришлось 74% общего объема размещения.

Общий спрос на 14-летний ОФЗ-26233 составил 47 млрд руб. при объеме размещения 37,3 млрд руб. Доходность по цене отсечения сложилась на уровне 7,43%, что предполагает премию 12 бп к уровню закрытия вторника и нулевую премию к уровням до аукциона. Самая крупная из удовлетворенных заявок составила 30 млрд руб. (55% от общего объема размещения), тогда как объем пяти самых больших заявок достиг 38 млрд руб. (69% от общего объема). Результаты аукционов оставили в целом неоднозначные впечатления. С одной стороны, радует тот факт, что спрос со стороны локальных инвесторов сохранился, несмотря на слабую конъюнктуру рынка. С другой стороны, Минфин предоставил довольно высокие премии по меркам последнего времени.



