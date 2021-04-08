Сектор российских еврооблигаций: негатив от геополитики остается. По сравнению со вторником обстановка в секторе вчера не изменилась. 5-летняя CDS на «Россию» обновила полугодовой максимум, увеличившись до 118 б. п. Суверенная российская кривая нарастила в доходности около 4 б. п. Доходности UST притормозили, но, судя по динамике долларовых бондов ЕМ, инвесторы пока не спешат расслабляться.

Сектор ОФЗ: Минфин оказался щедр. Вчера участники рублевого долгового рынка довольно активно отыгрывали рост геополитической премии последних дней. Цены ОФЗ-ПД и инфляционных линкеров синхронно потеряли около 20 б. п. На аукционах Минфин разместил ОФЗ на 92 млрд руб., предоставив очень весомые премии по доходности к уровням «вторички». Впрочем, считать размеры премий на падающем рынке, видимо, не совсем корректно. Тем не менее, нельзя не отметить, что 10-летняя бумага (серии 26235) была размещена с доходностью 7,3%. 2021 год данная ОФЗ начинала с доходностью 6,0%.



